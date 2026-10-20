Prijava in oddaja prtljage uro pred poletom

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo z 10. novembrom letos nekoliko spremenil navade pri svojih potnikih. »Prijava na polet in oddaja prtljage za potnike Ryanaira se bosta zaključili 60 minut pred predvidenim odhodom namesto današnjih 40 minut. To bo 20 odstotkom naših potnikom, ki prijavijo prtljago, omogočilo več časa za prebijanje skozi letališko varnostno kontrolo in čakalne vrste za potne liste ter da bodo pravočasno prispeli do odhodnih vrat, zlasti v času gneče, ko so nekatere od teh čakalnih vrst na letališču lahko daljše,« je povedala direktorica marketinga pri Ryanairu Dara Brady. To z drugimi besedami pomeni, da morajo dopustniki na letališča prispeti še 20 minut prej, da se izognejo zavrnitvi vkrcanja brez povračila denarja.

Od 10. novembra bodo morali potniki Ryanaira prej prihajati na letališče.

Irski spletni portal corbeo.ie izpostavlja, da spremembe prinašajo dodatne stroške za tiste, ki se ne prijavijo na letalo prek spleta več kot dve uri pred odhodom. Pri Ryanairu pojasnjujejo, da je dodatni čas namenjen varnostnim pregledom in kontroli potnih listov. Zaradi dolgih čakalnih vrst nekateri potniki zamudijo svoj polet, letalska družba pa želi zmanjšati število takšnih primerov.

Samopostrežni kioski za prtljago

Ker želi Ryanair postati prva brezpapirna letalska družba na svetu, gre pospešeno v smeri konca uporabe tiskanih letalskih vozovnic. Od 12. novembra lani pred vstopom v letalo od potnikov ne sprejemajo več tistih vozovnic, ki jih natisnejo doma. Uporabijo lahko le digitalno vozovnico, ki jo dobijo v mobilni aplikaciji Ryanaira ali na njihovi spletni strani. A pozor! Če se na polet ne bodo prijavili prek spleta in bi to želeli storiti šele na letališču, bodo morali tam plačati posebno pristojbino. V letalski družbi pravijo, da bi lahko elektronske vozovnice preprečile več kot 300 ton odpadkov na leto.

Prijava na polet in oddaja prtljage se bosta zaključili še 20 minut prej. FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters

Aprila letos so v družbi tudi napovedali, da bodo še pred oktobrom na več kot 95 odstotkov letališč namestili samopostrežne kioske za oddajo prtljage. »To pomeni hitrejšo oddajo prtljage, manj čakanja v vrstah pred letališkimi okenci in še bolj točno storitev za 20 odstotkov naših potnikov, ki še vedno želijo oddati prtljago, medtem ko na 80 odstotkov potnikov, ki prtljage ne oddajo oziroma jo vzamejo s seboj na letalo, ta 20-minutna sprememba ne bo vplivala, saj se bodo še naprej prijavljali prek spleta, preden prispejo na letališče, in šli naravnost skozi letališko varnostno kontrolo do izhoda,« je pojasnila Bradyjeva.

300 ton odpadkov na leto bi preprečile elektronske vozovnice.

Letalska družba za rezervacije od 25. junija letos omogoča, da bodo odrasli, ki potujejo z otroki in ne želijo izbrati ali plačati rezerviranega sedeža, o dodelitvi (brezplačnega) sedeža obveščeni po prijavi na polet, tako kot pri večini drugih letalskih družb v Evropi. »Družine, ki se odločijo za to naključno dodelitev sedežev drug ob drugem, bodo verjetno sedele bolj v zadnjem delu kabine letala, saj so prve vrste običajno rezervirane in razprodane prej,« so pojasnili.