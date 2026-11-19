Hyundai je ena tistih znamk, pri katerih si modeli pogosto niso podobni. Morda bi si kdo želel enovitejšo oblikovno linijo, po drugi strani pa je prav raznolikost lahko prednost. To velja tudi za električno družino Ioniq, še posebno za njenega najnovejšega in doslej najmanjšega člana s številko 3. Je poseben in izstopa iz množice, a hkrati preprosto uporaben.

Ioniq 3 je južnokorejski izdelek, ki so ga zasnovali v Hyundaijevem oblikovalskem studiu v nemškem Rüsselsheimu, izdelujejo pa ga v turškem Izmitu. Oblikovno je drugačen od tekmecev, na cesti nezgrešljiv, zašiljen in skoraj športen. Rdeča mat barva v najdražji izvedbi mu daje še nekoliko ostrejši videz, čeprav gre v osnovi za povsem vsakdanji avtomobil.

S 415 centimetri dolžine sodi med manjše električne avtomobile, a motor spredaj omogoča presenetljivo prostorno kabino. Dovolj prostora je tako spredaj kot v drugi vrsti, kjer je morda nekoliko manj zračno za glavo. Posebno prepričljiv je prtljažnik: poleg osnovnega prostora ima še globoko vdolbino pod dnom, skupna prostornina pa znaša 441 litrov. Sprednjega prtljažnika ni, pohvalno pa so namesto potopnih kljuk uporabili klasične.

Kabina se od drugih članov družine Ioniq precej razlikuje. Na armaturni plošči je pred voznikom manjši zaslon z osnovnimi informacijami, na sredini pa velik pokončen zaslon za infozabavo. Ta se odziva hitro in ponuja sodoben sistem, vendar so ikone precej majhne. Dobrodošli so zato fizične tipke in kolesci za upravljanje klimatske naprave ter avdiosistema. Priročni so tudi tipke na volanu in logično razporejena stikala.

Na testu je bila najbolje opremljena različica, v kateri so materiali zelo kakovostni, od plastike do usnja in blaga. Površine dajejo skoraj premijski vtis. Zanimiva rešitev je snemljivo držalo za pijačo, ki omogoča namestitev večje plastenke. Brezžični polnilnik telefona je gumiran, da naprava ne drsi, vendar se je telefon med polnjenjem nekajkrat pregrel.

Ioniq 3 je prijeten za vožnjo. Volan je čvrst, vodljivost dobra, lega na cesti pa še boljša. Zaradi zmernih mer je okreten tudi v mestu, nekoliko slabša je le preglednost nazaj zaradi spojlerja na prtljažnem oknu. Varnostnih in asistenčnih sistemov je veliko, njihova opozorila pa so večinoma prijetno umirjena. Uporabno je tudi samodejno prilagajanje rekuperacije hitrosti vozila pred avtomobilom, čeprav se je enkrat zgodilo, da je sistem odpovedal in je bilo treba hitro zavirati. Sistem za prepoznavanje omejitev hitrosti še vedno ne upošteva slovenskega pravila, da omejitev preneha veljati že po prvem križišču.

34.300 evrov stane model z osnovno opremo

Na voljo sta dve pogonski različici. Testni avtomobil je imel nekoliko šibkejši elektromotor z močjo 99 kW in večjo baterijo z neto zmogljivostjo 58 kWh. Moči je več kot dovolj tudi za prehitevanje. V hladnem in občasno deževnem vremenu je bila poraba na umirjeni medkrajevni vožnji v varčnem programu najnižja pri 11 kWh na 100 kilometrov, v mestu se je gibala okoli 15 kWh, na avtocesti pa dosegla 18 kWh. Z odločnejšo vožnjo se seveda poveča.

Večja baterija uporablja tehnologijo NMC, zato priporočajo polnjenje do 80 odstotkov. Manjša, 42-kilovaturna baterija s kemijsko sestavo LFP pa dopušča polnjenje do konca. Izbira zato zahteva nekaj premisleka. Na hitri polnilnici z enosmernim tokom sem brez predhodnega ogrevanja baterije dosegel največjo moč 112 kW. Od 12 do 80 odstotkov se je napolnila v približno pol ure.

Ioniq 3 z manjšo baterijo stane najmanj 30.000 evrov, različica z večjo pa od 34.000 evrov. Testni avtomobil z veliko dodatne opreme je dosegel kar 48.000 evrov, kar je precej. A vse opreme, denimo panoramske strehe s prilagajanjem svetlobe in možnosti napajanja drugih naprav iz avtomobila, ni nujno izbrati. Ioniq 3 je namreč prepričljiv že kot vsakdanji električni avtomobil, brez vseh dragih dodatkov.