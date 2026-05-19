Ricola v Sloveniji z novo ambasadorko znamke Janjo Garnbret

Ricola v Sloveniji začenja dolgoročno sodelovanje z vrhunsko športnico Janjo Garnbret.

Na slovenski trg prihaja omejena serija škatlic bombonov Ricola z Janjinimi fotografijami.

Ricola je švicarska blagovna znamka z več kot 95-letno tradicijo, znana po edinstveni mešanici 13 alpskih zelišč, ki so skrbno pridelana v neokrnjeni naravi švicarskih Alp.

V Sloveniji je Ricola že več kot 30 let, svojo tradicionalno podobo pa danes nadgrajuje z redefinicijo lastne vloge. Bomboni Ricola so več kot »bomboni za grlo« – postajajo spremljevalec aktivnega življenjskega sloga in dobrega počutja kjer koli in kadar koli.

Janja Garnbret, predana naravi, zdravemu načinu življenja in vztrajnemu doseganju ciljev, na svoji poti doživlja različna čustva – od ponosa in moči do miru in užitka. Prav ta občutja je povezala z okusi bombonov Ricola:

→ Ricola Original

Vztrajnost → Ricola evkalipt

Sreča → Ricola malina melisa

Svoboda → Ricola sveža meta

Mir → Ricola limonska meta

Moč → Ricola ingver pomarančna meta

Strast → Ricola brusnica

Užitek → Ricola bezgovo cvetje

Te občutke odražajo tudi Janjine fotografije na omejeni seriji škatlic bombonov Ricola, ki so od aprila 2026 naprodaj v Sloveniji. Gre za prvo tovrstno personalizacijo škatlic s toliko različnimi motivi na evropskem trgu v zgodovini znamke Ricola.

Ricola: ključne zanimivosti in poudarki

Vsak bombon Ricola vsebuje edinstveno mešanico 13 alpskih zelišč .

Bomboni Ricola so sladkani z naravnimi sladili iz stevije in ne vsebujejo sladkorja, laktoze in glutena .

Zelišča v petih regijah švicarskih Alp goji skoraj 100 švicarskih kmetov, brez uporabe kemičnih pesticidov in umetnih gnojil.

Naročnik oglasne vsebine je Ricola