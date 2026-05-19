Ricola v Sloveniji z novo ambasadorko znamke Janjo Garnbret

Na slovenski trg prihaja omejena serija škatlic bombonov Ricola z Janjinimi fotografijami.
Ricola je švicarska blagovna znamka z več kot 95-letno tradicijo, znana po edinstveni mešanici 13 alpskih zelišč, ki so skrbno pridelana v neokrnjeni naravi švicarskih Alp.
V Sloveniji je Ricola že več kot 30 let, svojo tradicionalno podobo pa danes nadgrajuje z redefinicijo lastne vloge. Bomboni Ricola so več kot »bomboni za grlo« – postajajo spremljevalec aktivnega življenjskega sloga in dobrega počutja kjer koli in kadar koli.
Janja Garnbret, predana naravi, zdravemu načinu življenja in vztrajnemu doseganju ciljev, na svoji poti doživlja različna čustva – od ponosa in moči do miru in užitka. Prav ta občutja je povezala z okusi bombonov Ricola:
Vztrajnost → Ricola evkalipt
Sreča → Ricola malina melisa
Svoboda → Ricola sveža meta
Mir → Ricola limonska meta
Moč → Ricola ingver pomarančna meta
Strast → Ricola brusnica
Užitek → Ricola bezgovo cvetje
Te občutke odražajo tudi Janjine fotografije na omejeni seriji škatlic bombonov Ricola, ki so od aprila 2026 naprodaj v Sloveniji. Gre za prvo tovrstno personalizacijo škatlic s toliko različnimi motivi na evropskem trgu v zgodovini znamke Ricola.
Vsak bombon Ricola vsebuje edinstveno mešanico 13 alpskih zelišč.
Bomboni Ricola so sladkani z naravnimi sladili iz stevije in ne vsebujejo sladkorja, laktoze in glutena.
Zelišča v petih regijah švicarskih Alp goji skoraj 100 švicarskih kmetov, brez uporabe kemičnih pesticidov in umetnih gnojil.
Naročnik oglasne vsebine je Ricola