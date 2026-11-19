Ko se dnevi skrajšajo in radiatorji grejejo stanovanja, se spremenijo razmere za sobne rastline. Rastejo počasneje, potrebujejo manj vode, svetlobe imajo vse manj. Če jih še naprej negujemo po poletnem urniku, se lahko hitro uprejo – z rumenimi listi. A preden jih začnemo zalivati, gnojiti ali prestavljati z enega konca stanovanja na drugega, je dobro ugotoviti, kaj jih pravzaprav moti.

Pozimi jim privoščimo manj vode. FOTO: Elena Medoks/Getty Images

Ni vsaka sprememba barve razlog za skrb. Če porumeni in odpade tu in tam kakšen najstarejši, spodnji list, je to lahko naraven del razvoja rastline. Drugače je, če jih začne izgubljati vse več, tudi mladih, če rastlina hkrati izgublja čvrstost in ne razvija novih poganjkov. Pozorni bodimo tudi na to, ali so prizadeti listi po vsej rastlini ali le na posameznih delih.

Presuh zrak

Eden najpogostejših krivcev je preobilno zalivanje. Ker rastline v hladnejšem delu leta in ob pomanjkanju svetlobe rastejo počasneje, porabijo manj vode. Če jih zalivamo tako pogosto kot poleti, ostaja substrat predolgo moker. Koreninam začne primanjkovati kisika, lahko začnejo gniti, listi postanejo rumeni in odpadajo. Pred zalivanjem zato s prstom preverimo vlažnost zemlje, vodo, ki se nabere v podstavku, pa odlijmo. Tudi presušen substrat lahko povzroči podobne težave in venenje, zato se ravnamo po dejanskih potrebah rastline, ne po koledarju.

Škodljivci se lahko prikradejo tudi v dnevno sobo. FOTO: Boy_anupong/Getty Images

Težave povzroča tudi pomanjkanje svetlobe. Jeseni in pozimi je je precej manj, zlasti če rastline stojijo daleč od oken. Po potrebi jih prestavimo na svetlejše mesto, vendar ne tik ob hladno steklo. Škodijo jim tudi prepih in temperaturna nihanja, denimo ob pogostem odpiranju oken. Tropske rastline so za mraz še posebno občutljive.

Svoje doda ogrevanje, ki zniža zračno vlago. Presuh zrak rastlinam pogosto povzroča suhe, rjave konice in robove listov, pri nekaterih vrstah tudi spremembo barve. Pomaga vlažilnik zraka, nekoliko bolj vlažno okolje pa lahko ustvarimo tudi s postavitvijo več rastlin v skupino. Občasno pršenje listov ni trajna rešitev, saj se učinek hitro izgubi.

Če je zemlja suha, zalijemo in vodo, ki se nabere v podstavku, odlijemo.

Med možnimi vzroki so še pomanjkanje hranil, neustrezen substrat ali poškodovane korenine. Ne spreglejmo niti škodljivcev: pršice, tripsi in kaparji lahko povzročijo svetle lise in pikčavost. Zato preglejmo tudi spodnjo stran listov in stebla.

Rešujmo situacijo

Ko se težave že pojavijo, najprej preverimo zemljo in stanje rastline. Če je substrat razmočen, zalivanje omejimo; če so korenine začele gniti, odstranimo poškodovane dele in rastlino po potrebi presadimo v svež, zračen substrat. Če je zemlja presuha, jo temeljito zalijemo, odvečno vodo odlijemo. Ob pojavu škodljivcev rastlino ločimo od drugih in jo ustrezno oskrbimo. Povsem rumene in odmrle liste odstranimo s čistimi škarjami, delno zelene pa pustimo, saj še sodelujejo pri fotosintezi.

Tudi lončnice potrebujejo zdravo okolje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Z gnojilom ne hitimo. Večina sobnih rastlin pozimi potrebuje manj hranil, saj je njihova rast počasnejša. Če so težave posledica preveč vode, premalo svetlobe ali poškodovanih korenin, gnojilo ne bo pomagalo. Najboljša zimska nega je nekoliko bolj zadržana: zalivamo po potrebi, rastlinam zagotovimo dovolj svetlobe, jih obvarujemo pred mrazom in prepihom ter občasno preverimo, kako se počutijo. Včasih jim najbolj koristi, da jih pustimo nekoliko pri miru.