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Šampioni kmetijske mehanizacije

Na Agri so ocenjevali tudi kmetijsko opremo, priznanja so nagrajencem podelili na Dan kmetijske tehnike.
Šampion Deutz-Fahr 8340 TTV od spredaj v specialni barvi java green. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Šampion Deutz-Fahr 8340 TTV od spredaj v specialni barvi java green. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje

Na AGRI 2026 je šampion za tuje proizvode postal traktor Deutz-Fahr 8340 TTV. Na spletni strani Agroremonta, prodajalca Deutz-Fahr traktorjev v Sloveniji, je zapisana cena: 286.700 evrov z DDV.

Na AGRI 2026 je šampion za tuje proizvode postal traktor Deutz-Fahr 8340 TTV. Na spletni strani Agroremonta, prodajalca Deutz-Fahr traktorjev v Sloveniji, je zapisana cena: 286.700 evrov z DDV.

Interagrar je dobil zlato medaljo za traktorje Fendt 500 Vario Gen4; model 516 VARIO Gen 4 je opremljen tudi s Fendtovimi kosilnicami Slicer 860 (sprednjo kosilnico in zadaj obojestranska kosilnica – metuljček).

Interagrar je dobil zlato medaljo za traktorje Fendt 500 Vario Gen4; model 516 VARIO Gen 4 je opremljen tudi s Fendtovimi kosilnicami Slicer 860 (sprednjo kosilnico in zadaj obojestranska kosilnica – metuljček).

Zlati Fendt 500 Vario Gen4 od zadaj: hidravlični sistem s 152 l/min pretoka, dvižno silo 7890 kg, 5 pari hidravličnih ventilov za zunanje uporabnike in priključna gred s štirimi hitrostmi skupaj tvorijo osnovo za zmogljiva, učinkovita in vsestranska delovna opravila.

Zlati Fendt 500 Vario Gen4 od zadaj: hidravlični sistem s 152 l/min pretoka, dvižno silo 7890 kg, 5 pari hidravličnih ventilov za zunanje uporabnike in priključna gred s štirimi hitrostmi skupaj tvorijo osnovo za zmogljiva, učinkovita in vsestranska delovna opravila.

Šampion Deutz-Fahr 8340 TTV od spredaj v specialni barvi java green. FOTOGRAFIJE: Tomaž Poje
Na AGRI 2026 je šampion za tuje proizvode postal traktor Deutz-Fahr 8340 TTV. Na spletni strani Agroremonta, prodajalca Deutz-Fahr traktorjev v Sloveniji, je zapisana cena: 286.700 evrov z DDV.
Interagrar je dobil zlato medaljo za traktorje Fendt 500 Vario Gen4; model 516 VARIO Gen 4 je opremljen tudi s Fendtovimi kosilnicami Slicer 860 (sprednjo kosilnico in zadaj obojestranska kosilnica – metuljček).
Zlati Fendt 500 Vario Gen4 od zadaj: hidravlični sistem s 152 l/min pretoka, dvižno silo 7890 kg, 5 pari hidravličnih ventilov za zunanje uporabnike in priključna gred s štirimi hitrostmi skupaj tvorijo osnovo za zmogljiva, učinkovita in vsestranska delovna opravila.
Tomaž Poje
 27. 8. 2026 | 16:00
3:20
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Pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra je 21. in 22. avgusta na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni potekalo še zadnje izmed strokovnih ocenjevanj kakovosti letošnjega sejma, ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. Na njem je sodelovalo 18 podjetij, komisija je ocenila 31 eksponatov, priznanja pa so nagrajencem podelili v nedeljo, na Dan kmetijske tehnike.

Na ocenjevanju kmetijske mehanizacije in opreme je sodelovalo 18 podjetij

V Obratih bomo danes predstavili del nagrajenih traktorjev. Traktor Deutz-Fahr 8340 TTV je dobil zlato medaljo in naziv šampion za tuje proizvode. Novi Deutz-Fahr 8340 TTV združuje zmogljivost, udobje in napredno tehnologijo ter postavlja nova merila v razredu visoko zmogljivih traktorjev. Traktor ima vgrajen šestvaljni 6,7-litrski FPT motor nazivne moči 250 kW (340 KM). TTV brezstopenjski menjalnik omogoča maksimalno hitrost 60 km/h in popolno prilagodljivost pri vsakem delu. Sicer pa so glavne prednosti in specifikacije tega traktorja: SigmaVision kabina (+30 % večja), iSystem, iMonitor 5 – maksimalen zaslon, ki ga lahko konfiguriramo popolnoma sami, iControl in iMotion joystick za ultimativno natančnost, SDF Smart Farming Solutions, iCluster – povsem digitalen zaslon na stebru za popolno kontrolo traktorja, nova prednja os, hidravlični sistem z zmogljivostjo do 220 l/min (Load Sensing), dvižna sila zadaj do 12.000 kg, dvižna sila spredaj do 5450 kg, vse luči so LED in omogočajo osvetlitev v krogu 360°. Kar je v današnjih časih tudi pomembno, narejen je v Nemčiji. Pobarvan je v t. i. barvo java green.

Zlato medaljo za traktor Fendt 500 Vario Gen4 je dobilo podjetje Inter Agrar d.o.o. Fendt 500 Vario Gen4 združuje inovativno tehnologijo, udobje in zmogljivost v enem traktorju. Zasnovan je za profesionalne kmetovalce, ki iščejo zanesljivost, varčnost in napredne funkcije za sodobno kmetijstvo. Glavne prednosti so VarioDrive pogon – brezstopenjski prenos z inteligentno porazdelitvijo moči med sprednjo in zadnjo osjo, DynamicPerformance – dodatnih 10 KM moči, ko jo potrebujete, FendtONE – intuitivni vmesnik za enostavno upravljanje in povezavo z digitalnimi rešitvami, VisioPlus kabina – panoramska vidljivost vertikalno 77°, maksimalno udobje in ergonomija, pametne funkcije – ContourAssistant, Trailer Brake Assistant, VarioGrip za optimalen tlak v pnevmatikah.

Interagrar je dobil zlato medaljo za traktorje Fendt 500 Vario Gen4; model 516 VARIO Gen 4 je opremljen tudi s Fendtovimi kosilnicami Slicer 860 (sprednjo kosilnico in zadaj obojestranska kosilnica – metuljček).
Interagrar je dobil zlato medaljo za traktorje Fendt 500 Vario Gen4; model 516 VARIO Gen 4 je opremljen tudi s Fendtovimi kosilnicami Slicer 860 (sprednjo kosilnico in zadaj obojestranska kosilnica – metuljček).
Zlati Fendt 500 Vario Gen4 od zadaj: hidravlični sistem s 152 l/min pretoka, dvižno silo 7890 kg, 5 pari hidravličnih ventilov za zunanje uporabnike in priključna gred s štirimi hitrostmi skupaj tvorijo osnovo za zmogljiva, učinkovita in vsestranska delovna opravila.
Zlati Fendt 500 Vario Gen4 od zadaj: hidravlični sistem s 152 l/min pretoka, dvižno silo 7890 kg, 5 pari hidravličnih ventilov za zunanje uporabnike in priključna gred s štirimi hitrostmi skupaj tvorijo osnovo za zmogljiva, učinkovita in vsestranska delovna opravila.

V seriji Fendt 500 Vario Gen4 so štirje modeli z močjo od 99 do 121 kW (134–164 KM). Fendt iD motor deluje z izjemno učinkovitostjo: območje vrtljajev sega od 800/950 vrt/min v prostem teku do nizkih 1900 vrt/min pri nazivnih vrtljajih. Fendt 500 Vario Gen4 je združljiv z alternativnimi gorivi, kot je HVO100, kar pomeni do 90 % manj emisij CO2 in pripravljenost na prihodnost trajnostnega kmetijstva. 

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