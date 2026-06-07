Sedem nezahtevnih cvetlic, ki bodo poleti polepšale vaš vrt

Kupovanje sadik v vrtnih centrih lahko hitro izprazni denarnico. Veliko cenejša rešitev je setev iz semena. Ko se tla ogrejejo in mine nevarnost pozebe, lahko vrt že z nekaj truda in brez odvečnega zasedanja dodatnega prostora zacveti v približno osmih tednih. Poznavalci poudarjajo, da je ključen predvsem pravilen izbor mesta. Nekatere vrste potrebujejo polno sonce, druge dobro prenesejo rahlo senco, vsem pa koristi, da seme posejemo tja, kjer bodo imele dovolj prostora za rast.

Med najhvaležnejšimi so sončnice. Obožujejo sončna mesta; seme posejemo približno 12 milimetrov globoko na razdaljo okoli 10 centimetrov. Ko rastline rastejo, jih redčimo na približno 45 centimetrov. Mlade poganjke lahko pred polži zaščitimo s plastenko brez vrha ali z zdrobljenimi jajčnimi lupinami.

Zelo priljubljena je kozmeja. Seme posejemo na razdaljo od pet do osem centimetrov in zemljo izdatno zalijemo. Ko sadike zrastejo, jim odščipnemo vršičke, s čimer spodbudimo bolj košato rast in več cvetov. Kozmeja privablja čebele in metulje, zato je še kako dragocena za vrtno življenje.

Za začetniške vrtnarje so cinije med najbolj idealnimi sortami. FOTO: Baldomir/Getty Images

Užitni cvetovi

Dobra izbira so kapucinke. Njihovo veliko seme posejemo približno dva centimetra globoko in 25 centimetrov narazen. Najlepše cvetijo na soncu in v revnejši zemlji, kjer ne razvijejo le bujnega listja, ampak tudi značilne trobentaste cvetove. Njihovi cvetovi so užitni, poleg tega lahko škodljivce odvrnejo od zelenjave.

Za začetnike so odlične cinije, saj ne zahtevajo veliko nege in dobro prenašajo različne razmere. Sejemo jih neposredno v tla, iz katerih bodo rasle. Njihovi živobarvni cvetovi so imenitni tudi za šopke, saj bodo ob pravilni negi v vazi zdržale od sedem do deset dni. Kalifornijski mak je prava izbira za suha, topla in bolj revna tla. Ne mara presajanja, zato ga posejemo neposredno na gredico. Cveti v odtenkih oranžne, koralne, rožnate in rdeče, po prvi setvi pa se pogosto zaseje kar sam in ga imamo lahko iz leta v leto.

Sončnice obožujejo sončna mesta. FOTO: Jacky Parker Photography/Getty Images

Za bolj rustikalen, skoraj travniški videz vrta je primeren modri glavinec. Dobro uspeva na soncu, v odcedni zemlji brez plevela, primeren je tudi za posode. Njegovi modri cvetovi privabljajo opraševalce, rastline po setvi običajno zacvetijo v od osmih do desetih tednih. Če redno odstranjujemo odcvetele cvetove, bomo cvetenje še podaljšali.