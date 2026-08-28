  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAJ DOMA

Setev za jesenski pridelek: topla tla in sveže noči so odličen čas za nove vrtnine

Rukola, motovilec, špinača in redkvica lepo uspevajo ob rednem zalivanju in rahli zemlji.
Tudi motovilec zelo dobro prenaša nižje temperature. FOTO: Tema_kud/Getty Images

Tudi motovilec zelo dobro prenaša nižje temperature. FOTO: Tema_kud/Getty Images

Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images

Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images

Tudi motovilec zelo dobro prenaša nižje temperature. FOTO: Tema_kud/Getty Images
Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images
Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images
L. K.
 28. 8. 2026 | 12:00
2:54
A+A-

Resda se poletje bliža koncu, a zelenjavne sezone še ni konec. Konec avgusta je pravzaprav odličen čas za novo setev! Nekatere vrtnine rastejo dovolj hitro, da jih bomo pobirali že to jesen, druge pa lahko prezimijo in bodo spomladi nadaljevale rast.

Zemlja je še topla, noči pa hladnejše, kar ustreza številnim listnatim vrtninam

Po odstranitvi ostankov prejšnjih kultur tla samo rahlo prerahljamo, odstranimo plevel in po potrebi dodamo kompost. Zemlja je še topla, noči pa hladnejše, kar še posebno ustreza številnim listnatim vrtninam. Med najboljšimi izbirami je rukola, ki hitro kali in raste. Mlade liste lahko režemo že nekaj tednov po setvi. Če sejemo v več zaporednih terminih, si lahko pobiranje še podaljšamo.

Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images
Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Tudi motovilec zelo dobro prenaša nižje temperature in je primeren za setev konec avgusta ali v začetku septembra. Raste počasneje, a lahko uspeva še dolgo v jesen.

Špinača ima raje jesensko vreme kot poletno vročino. Ob krajših dneh in zmernejših temperaturah se lepo razvija, mlade liste pa lahko pobiramo sproti. Tudi blitva je primerna za pozno poletno setev, predvsem v milejših krajih, kjer lahko raste tudi po ohladitvi. Ker obrezujemo samo zunanje liste, rastlina sproti poganja nove.

Za hiter pridelek so odlične tudi redkvice, saj nekatere sorte dozorijo že v nekaj tednih. Pomembno je enakomerno zalivanje, sicer lahko koreni postanejo trdi, oleseneli ali preveč pekoči.

Na prazne grede lahko sejemo tudi jesenske sorte solate, njene liste namreč lahko trgamo že pred oblikovanjem glavic.

Nekatere rastejo dovolj hitro, da jih bomo pobirali že to jesen

Zanimive so tudi azijske listnate vrtnine, kakršne so, denimo, mizuna, pak choi in tatsoi. Zelo hitro rastejo, dobro prenašajo svežino in jih lahko uporabljamo surove ali kuhane.

Konec avgusta lahko posejemo še repo in daikon, ki jima postopno ohlajanje dobro dene. Uporabni so tako mladi listi kot pozneje razviti koreni. Smiselna je tudi setev peteršilja, čeprav raste počasneje.

Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images
Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images

Ker pa lahko tudi pozno poletje še vedno prinese vročino in sušo, je po setvi nujno redno zalivanje. Tla naj bodo vlažna, a ne razmočena. Mladim rastlinam bi v najbolj vročem delu dneva še vedno koristila rahla senca. Sejemo v rahlo, rodovitno zemljo in ne pregosto, to pa zato, da imajo rastline dovolj prostora in zraka.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vrtjesensetevmotovilecvrtninešpinačaraj doma
ZADNJE NOVICE
14:51
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Bele lise na pipah poleti niso naključje: Tako jih odstranite brez drgnjenja

Poleti so bele lise na pipah lahko opaznejše. Preverite, zakaj nastanejo in kako jih s preprostim trikom odstranite brez napornega drgnjenja.
28. 8. 2026 | 14:51
14:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOLESARJA ODPELJALI V UKC

Huda prometna nesreča v središču Ljubljane, moški v smrtni nevarnosti (FOTO)

V prometni nesreči sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.
28. 8. 2026 | 14:42
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SPOMINI

Na prodaj Freddiejev klavir in medvedek, celoten izkupiček dražbe naj bi presegel tri milijone

Zasedba Queen je v 80. letih snemala v Nemčiji.
28. 8. 2026 | 14:35
14:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOST

Pretresljiva zgodba družine, ki je umrla na primorski avtocesti: v rodni vasi se poslavljajo od njih

Tragedija na primorski avtocesti močno odmeva tudi v Severni Makedoniji. Umrla sta otroka in njuna babica.
28. 8. 2026 | 14:32
14:09
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOST

18-mesečni deček padel skozi okno, mama skočila za njim

Malček se je v četrtek dopoldne neopaženo povzpel na okensko polico stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe in nato padel skozi okno. Ko je njegova mama ugotovila, kaj se je zgodilo, je skočila za njim.
28. 8. 2026 | 14:09
14:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SUPER 50

Diploma je začetek, ne konec

Znanje, ki smo ga pridobili v mladosti, danes pogosto ni več dovolj za uspešno delo, kakovostno življenje in razumevanje družbe, v kateri živimo.
28. 8. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki