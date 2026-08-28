Setev za jesenski pridelek: topla tla in sveže noči so odličen čas za nove vrtnine

Resda se poletje bliža koncu, a zelenjavne sezone še ni konec. Konec avgusta je pravzaprav odličen čas za novo setev! Nekatere vrtnine rastejo dovolj hitro, da jih bomo pobirali že to jesen, druge pa lahko prezimijo in bodo spomladi nadaljevale rast.

Zemlja je še topla, noči pa hladnejše, kar ustreza številnim listnatim vrtninam

Po odstranitvi ostankov prejšnjih kultur tla samo rahlo prerahljamo, odstranimo plevel in po potrebi dodamo kompost. Zemlja je še topla, noči pa hladnejše, kar še posebno ustreza številnim listnatim vrtninam. Med najboljšimi izbirami je rukola, ki hitro kali in raste. Mlade liste lahko režemo že nekaj tednov po setvi. Če sejemo v več zaporednih terminih, si lahko pobiranje še podaljšamo.

Rukola zelo hitro kali in raste. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Tudi motovilec zelo dobro prenaša nižje temperature in je primeren za setev konec avgusta ali v začetku septembra. Raste počasneje, a lahko uspeva še dolgo v jesen.

Špinača ima raje jesensko vreme kot poletno vročino. Ob krajših dneh in zmernejših temperaturah se lepo razvija, mlade liste pa lahko pobiramo sproti. Tudi blitva je primerna za pozno poletno setev, predvsem v milejših krajih, kjer lahko raste tudi po ohladitvi. Ker obrezujemo samo zunanje liste, rastlina sproti poganja nove.

Za hiter pridelek so odlične tudi redkvice, saj nekatere sorte dozorijo že v nekaj tednih. Pomembno je enakomerno zalivanje, sicer lahko koreni postanejo trdi, oleseneli ali preveč pekoči.

Na prazne grede lahko sejemo tudi jesenske sorte solate, njene liste namreč lahko trgamo že pred oblikovanjem glavic.

Nekatere rastejo dovolj hitro, da jih bomo pobirali že to jesen

Zanimive so tudi azijske listnate vrtnine, kakršne so, denimo, mizuna, pak choi in tatsoi. Zelo hitro rastejo, dobro prenašajo svežino in jih lahko uporabljamo surove ali kuhane.

Konec avgusta lahko posejemo še repo in daikon, ki jima postopno ohlajanje dobro dene. Uporabni so tako mladi listi kot pozneje razviti koreni. Smiselna je tudi setev peteršilja, čeprav raste počasneje.

Pak choi in druge azijske vrtnine dobro prenašajo pozno avgustovsko svežino. FOTO: Corners74/Getty Images

Ker pa lahko tudi pozno poletje še vedno prinese vročino in sušo, je po setvi nujno redno zalivanje. Tla naj bodo vlažna, a ne razmočena. Mladim rastlinam bi v najbolj vročem delu dneva še vedno koristila rahla senca. Sejemo v rahlo, rodovitno zemljo in ne pregosto, to pa zato, da imajo rastline dovolj prostora in zraka.