Simulator za bodoče voznike avtobusov: LPP si pomaga z umetno inteligenco

Ena od novosti, ki jih letos uvaja Ljubljanski potniški promet (LPP), je digitalna vozniška akademija – platforma za usposabljanje voznikov v mestnem potniškem prometu, ki temelji na umetni inteligenci, biometričnih senzorjih in digitalnem dvojčku ljubljanskih ulic.

Vozniški simulator so pri LPP razvili s podjetjem AIDMG

V praktični izkušnji je to vozniški simulator, ki so ga pri LPP razvili s podjetjem AIDMG, s slednjim sodeluje tudi ljubljanski AV Living Lab. Uporablja realne prometne podatke in simulacije mestnega prometa (krožišča, kolesarji, pešci, šolske poti …). S tem voznikom omogoča vadbo v najzahtevnejših prometnih okoliščinah – od gostega prometa do slabih vremenskih razmer.

Kot pravi Matej Cerar, vodja sektorja tehničnih pregledov in homologacij pri LPP, je voznikov avtobusov že dlje premalo, zaradi tega kandidatom, ki imajo vozniški izpit za avtomobil, omogočajo izobraževanje za vožnjo avtobusa.

Kandidatom, ki imajo vozniški izpit za avtomobil, omogočajo izobraževanje za vožnjo avtobusa.

Eden od izzivov je, kako preveriti njihove sposobnosti; na zdaj uvedenem simulatorju je to mogoče. Na njem je mogoče simulirati nevarne situacije, ki se zgodijo v prometu in jih ne moreš vaditi na parkirišču. LPP ima izkušene voznike, ki do podrobnosti poznajo ljubljanske ulice; ideja je, da povedo, kakšni so tamkajšnji nevarni scenariji, AIDMG, s katerim so ustanovili razvojno-raziskovalno partnerstvo, jih digitalizira, potem pa o tem na simulatorju izobražujejo nove voznike, da se bodo v primeru morebitnih takšnih situacij nanje odzvali povsem intuitivno.

Voznikov avtobusov je že dlje premalo. FOTO: Dejan Javornik

Doslej so za simulator že digitalizirali Celovško cesto v Ljubljani, sledijo še nekatera ključna križišča, kjer se dogaja največ kritičnih situacij, tudi Slovenska cesta.

Daniel Avdagič iz AV Living Laba tej rešitvi pravi vedenjski simulator, saj beleži rezultate s področja znanja, izkušenj, veščin voznikov. Pred sodelovanjem z LPP so tovrstno tematiko preizkušali že v tujini na področju taksi in kombi prevozov ter tovornega prometa.