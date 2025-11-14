  • Delo d.o.o.
RAJ DOMA

Skrijmo televizor s slogom

Z nekaj okvirji in brez orodja lahko v nekaj minutah spremenimo ugasnjen aparat v čudovit umetniški kos; gre za poceni, preprosto in učinkovito rešitev.
L. K.
 14. 11. 2025 | 16:00
2:54
Vse, kar potrebujemo, je nekaj okvirjev in slik – in v petnajstih minutah bo dnevna soba videti popolnoma drugače!

Zasloni televizorjev so iz leta v leto večji, videti je, kot da postopoma požirajo stene naših dnevnih sob. Seveda je užitek gledati dober film ali serijo na velikem zaslonu, toda kaj se zgodi, ko televizor ugasnemo? Takrat ostane na zidu velik črn pravokotnik, ki kot magnet vleče poglede vseh prisotnih in postane nekakšen grdi raček našega osrednjega bivališča.

In, roko na srce, si to res kdo želi? Da si vsakdo želi svoj dom urediti po svojem okusu, je razumljivo. A kaj ko nam potem črn zaslon pokvari ves trud, ki smo ga vložili. Čeprav nam kar naprej dopovedujejo, da živimo v času, ko mora imeti vsaka dnevna soba en ogromen televizor, ta velika črna ploskev, pa še na tako vidnem mestu, preprosto ne deluje lepo.

Po okvirje

Seveda smo lahko brez televizorja, lahko pa ga elegantno prestavimo iz dnevne sobe, ena izmed možnosti je dodatni prostor, če ga imamo, ki bo postal soba za gledanje televizije. A bodimo realni: le redki imajo preveč prostora; večina se nas sooča z nasprotnim problemom. Ostane samo ena pametna rešitev: televizor je treba dobro skriti.

Če smo spretni, lahko okvirje naredimo sami.

To lahko storimo na več načinov, denimo, z dvižnim mehanizmom, ki skrije zaslon za omarico. Toda takšni triki zahtevajo orodje, prenovo pohištva in stroške.

Obstaja pa rešitev, o kateri se zadnje čase precej govori: kako zakriti televizor brez uporabe orodja! Rešitev se skriva v okvirjih v velikosti našega televizorja ter pravšnje globine.

Iz dveh okvirjev odstranimo steklo ter zadnjo stranico, da ostane le rob. Nato ju z močnim obojestranskim lepilnim trakom zlepimo skupaj. V tretji okvir vstavimo sliko po lastnem okusu ter ga po enakem postopku pritrdimo na prva dva. Rezultat bo en sam okvir, ki bo z ravno pravšnjo globino popolna maska za televizor.

Celoten postopek bo trajal približno 15 minut, stal pa bo okoli 60 evrov; v to ceno so vključeni okvirji in lepilni trak. Orodja ne bomo potrebovali, zid pa bo ostal nepoškodovan, brez praske.

Celoten postopek bo trajal približno 15 minut, orodja ne bomo potrebovali.

Obstaja pa še cenejša možnost, izdelave okvirjev se lotimo kar sami, sploh če imamo nekaj osnovnih ročnih spretnosti. Prihranimo lahko tudi pri umetniški sliki – naredimo jo sami ali pa uporabimo ostanke tkanin in tapet.

