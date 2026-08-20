Sopotnik s športno dušo: Hiter, udoben in tehnološko izredno napreden

BMW z modelom R 1300 RS nadaljuje tradicijo športno-potovalnih motociklov z bokserskim dvovaljnikom, vendar je nova generacija precej več kot zgolj evolucija predhodnika. Novi agregat, lažja konstrukcija, sodobna elektronika in možnost avtomatiziranega prestavljanja ASA postavljajo model med tehnološko najbolj napredne motocikle svojega razreda. Pri tem pa RS ni izgubil svojega bistva – ostaja motocikel za voznika, ki želi uživati tako na zavitih cestah kot na dolgih potovanjih.

Že takoj ko sedem nanj, je jasno, da ergonomija ni tako športna kot pri ostrih superšportnih strojih, hkrati pa ne tako pokončna kot pri modelu GS. Krmilo je nekoliko nižje, stopalke so postavljene bolj nazaj, sedim rahlo nagnjen naprej. Tak položaj omogoča zelo natančen občutek za prednje kolo, hkrati pa ostaja dovolj udoben, da tudi več sto odvoženih kilometrov v enem dnevu ne predstavlja težave. Sedež je prijazno oblikovan, zaščita pred vetrom pa je glede na športni značaj presenetljivo učinkovita.

Boksersko srce

Srce motocikla je novi 1300-kubični bokserski dvovaljnik z močjo 145 »konjev«. Še pomembnejša od največje moči je njegova prožnost. Že pri nizkih vrtljajih razvije obilico navora, zato vozniku ni treba nenehno posegati po prestavni ročici. Agregat deluje kultivirano, hkrati pa ohranja značilen bokserski karakter: ob dodajanju plina motocikel rahlo zaniha vstran, sledi zelo odločen pospešek. Zvok ostaja globok in mehanski, občutek na ročici plina je neposreden in natančen. Tehnologija ShiftCam skrbi, da agregat enako suvereno deluje tako pri umirjeni vožnji kot pri dinamičnem ritmu vožnje skozi zavoje.

Motocikel za voznika, ki želi uživati tako na zavitih cestah kot na dolgih potovanjih. FOTO: Primož Jurman

Kombinacija avtomatike in klasičnega občutka predstavlja največjo prednost sistema ASA. FOTO: Primož Jurman

V mestnem prometu R 1300 RS preseneti z lahkotnostjo. Čeprav gre za velik motocikel, je težišče zaradi bokserja zelo nizko, zato je manevriranje med avtomobili manj zahtevno, kot bi pričakovali. Ob speljevanju ali obračanju pri majhnih hitrostih motocikel deluje uravnoteženo, široko krmilo omogoča dober nadzor. V zavojih deluje lahkotneje, kot kažejo številke na papirju. Okvir, novo vzmetenje in natančna geometrija omogočajo hitro menjavanje smeri, motocikel pa ostaja stabilen tudi pri visokih hitrostih.

Elektronski sistemi delujejo diskretno in po nepotrebnem ne posegajo v voznikovo izkušnjo. BMW je motocikel opremil z najnovejšo generacijo elektronike, od prilagodljivih voznih programov do radarskih asistenčnih sistemov in povezljivosti s telefonom.

Samodejno prestavljanje

V središču pozornosti je sistem ASA (Automated Shift Assistant), ki predstavlja BMW-jevo rešitev za samodejno prestavljanje. Ne gre za klasičen samodejni menjalnik ali sistem z dvema sklopkama: osnova ostaja običajen šeststopenjski menjalnik, elektromehanska mehanizma pa namesto voznika upravljata sklopko in prestavljanje. Voznik lahko izbira med načinom M, kjer prestavlja z nogo brez uporabe sklopke, ali načinom D, kjer elektronika sama izbira prestave glede na hitrost, obremenitev motorja in izbrani vozni program. V praksi sistem deluje zelo prepričljivo. V mestni vožnji odpravi utrujajoče stiskanje sklopke in naredi speljevanje skoraj avtomobilsko enostavno. Na odprti cesti prestavlja hitro in gladko, brez izrazitih sunkov, voznik pa se lahko bolj posveti izbiri linije skozi ovinek. Kdor želi več nadzora, lahko kadar koli prestavlja sam z nožno ročico, le da sklopke ni več treba uporabljati. Prav ta kombinacija avtomatike in klasičnega občutka predstavlja največjo prednost sistema ASA.

Motor: zračno in tekočinsko hlajen dvovaljni bokser, BMW ShiftCam Delovna prostornina: 1.300 cm3 Moč: 107 kW (145 KM) pri 7.750 vrt/min Navor: 149 Nm pri 6.500 vrt/min Menjalnik: 6-stopenjski Končni prenos: kardanska gred Največja hitrost: 240 km/h Posoda za gorivo: 17 litrov Teža: 245 kg Prednje vzmetenje: obrnjena teleskopska vilica premera 47 mm Zadnje vzmetenje: EVO Paralever II Prednja zavora: dvojni kolut premera 310 mm z štiribatnimi radialnimi zavornimi čeljustmi Zadnja zavora: kolut premera 285 mm Prednja pnevmatika: 120/70 ZR17 Zadnja pnevmatika: 190/55 ZR17 Cena: od 16.850 evrov (BMW Motorrad Slovenija)

BMW R 1300 RS zato ni motocikel zgolj za športno vožnjo ali zgolj za potovanja. Združuje obe vlogi in dodaja raven tehnološke dovršenosti, ki je v tem razredu še pred nekaj leti ni bilo. Vozniku ponuja značilen bokserski značaj, visoko raven udobja in zmogljivosti, hkrati pa z avtomatiziranim prestavljanjem odpira vrata tudi tistim motoristom, ki si želijo manj obremenjujoče vsakodnevne vožnje. Rezultat je eden najbolj celovitih športno-potovalnih motociklov na trgu – hiter, udoben in tehnološko izredno napreden.