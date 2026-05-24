ČISTOČA IN VZDRŽEVANJE POVRŠIN

Spomladansko osveževanje doma: kako do urejene terase in balkona

Teraso očistimo vsaj dvakrat na leto; pri odstranjevanju vlage, mahu, alg in trdovratnih madežev pomagajo kis, soda bikarbona, redno pometanje ter zaščita lesa pred soncem in vlago.
Za stanovalce blokov, ki nimajo zunanjih pip, bo še kako uporaben tudi prenosni nastavek za cev. FOTO: P A Thompson/Getty Images

Pripravimo jo na poletne trenutke na prostem. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images

Vse je lepše, kadar je okoli nas urejeno, počiščeno in spokojno. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

L. K.
 24. 5. 2026 | 13:31
3:00
Kadar se temperature dvignejo, in zdaj se bodo, se naši pogledi že kmalu zaustavijo na balkonih, verandah ali vrtnih terasah. Po dolgi zimi in muhasti pomladi prizor ni najbolj prijeten. Vlaga, odpadlo listje, mah, alge, temni madeži in trdovratna umazanija lahko spremenijo še tako lep zunanji košček domače oaze v neugledno območje.

Strokovnjaki svetujejo, da teraso temeljito očistimo vsaj dvakrat na leto – spomladi in še enkrat jeseni. Spomladansko čiščenje pa je še posebno pomembno tudi zato, ker v tistem odstranimo tudi vso nakopičeno umazanijo, vlago in zelene obloge, in to še preden se začne sezona druženj na prostem.

Za čiščenje izberemo suh ter zmerno topel dan. Močno sonce namreč ni ravno najboljša izbira, saj se lahko čistila prehitro posušijo in pustijo sledi. Dež pa jih po drugi strani lahko spere, še preden začnejo delovati. Mnogi se ozirajo na družbena omrežja, kjer predlagajo najrazličnejše načine čiščenja. Tam je eden bolj zanimivih tisti, po katerem po kamnitih površinah posipamo pralni prašek, nato pa ga speremo z vodo ali to prepustimo dežju. Pogosto se omenja tudi mešanica belega kisa in vode v razmerju ena proti ena, ki pomaga preprečevati nastanek zelenih, spolzkih oblog, ali pasta iz sode bikarbone in vode. Mešanico nanesemo s krtačo za ribanje, pustimo delovati od 15 do 20 minut, nato pa površino dobro zdrgnemo.

Pripravimo jo na poletne trenutke na prostem. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images

Za stanovalce blokov, ki nimajo zunanjih pip, je uporaben prenosni nastavek za cev, ki se priključi na kopalniško pipo. Tako lahko balkon ali manjšo teraso operemo tudi brez zunanjega priključka za vodo.

Vedno v smeri letnic

Posebno skrb zahtevajo lesene terase. Najprej jih je treba pomesti in odstraniti listje ter vso umazanijo. Nato jih operemo z blagim milom ali sredstvom za čiščenje lesa. Pomembno je, da vedno drgnemo v smeri lesnih letnic, saj se le tako lahko izognemo poškodbam. Ko se les povsem posuši, ga zaščitimo še z oljem, lazuro ali premazom, ki ga varuje pred vlago in soncem.

Vse je lepše, kadar je okoli nas urejeno, počiščeno in spokojno. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Med toplejšimi meseci je priporočljivo vzdrževanje, in sicer na vsakih nekaj tednov, še posebno pa je to priporočljivo pri terasah v senci ali pa pod drevesi, kjer se mah in alge razvijejo hitreje. Sicer pa red in čistočo vzdržujemo: redno pometamo, takoj očistimo polito pijačo, hrano in maščobo, na najbolj obremenjenih mestih pa uporabljamo zunanjo preprogo. Tako bo terasa dlje čista, varnejša in pripravljena na poletne trenutke na prostem.

ČISTOČA IN VZDRŽEVANJE POVRŠIN

