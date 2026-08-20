Stvari za dom iz druge roke

Rabljeno pohištvo in dekoracija že dolgo nista več le rešitev za tiste, ki želijo prihraniti. Vse več ljudi stare kose išče zato, ker želijo dom opremiti drugače, bolj osebno in se izogniti videzu, ki ga lahko sestavimo iz ene same trgovine. Prav posebni, nekoliko obrabljeni ali nenavadni kosi lahko prostoru dodajo toplino.

Masiven lesen kos lahko uporabljamo desetletja.

Eden glavnih tovrstnih kosov so mize. Starejše so pogosto izdelane iz kakovostnejših materialov in z več pozornosti do detajlov kot številni cenovno dostopni sodobni kosi. Novi izdelki primerljive kakovosti so praviloma dražji, obenem pa pogosto nimajo značaja starejšega pohištva. To velja za vse vrste miz – jedilne, klubske, pisalne. Masiven lesen kos lahko uporabljamo desetletja, manjše poškodbe površine je pogosto mogoče odstraniti z brušenjem, oljenjem ali drugim preprostim postopkom obnove. Pri nakupu je dobro preveriti predvsem stabilnost nog, spoje in stanje mizne plošče. Če se miza nekoliko maje, to še ne pomeni, da je neuporabna, saj je težavo v nekaterih primerih mogoče hitro odpraviti. Precej več previdnosti je potrebne pri močno poškodovanem lesu, znakih vlage ali razpokanih nosilnih delih.

Ogledalo, osrednja dekoracija

Trgovine z rabljenimi izdelki so lahko pravi zaklad za vse, ki imajo radi posebne kozarce, vrče, karafe in druge barske dodatke. Takšni predmeti lahko domačemu baru ali kuhinjski vitrini dodajo nekaj osebnosti, namesto da bi bila zbirka sestavljena iz popolnoma enakih kozarcev. Pred nakupom je smiselno pogledati, ali imajo stekleni izdelki odkrušene robove, razpoke ali druge poškodbe. Pri dekorativnih predmetih manjša obraba pogosto ni težava, pri kozarcih in posodi, ki jih nameravamo uporabljati vsak dan, pa je dobro biti nekoliko bolj previden.

Kozarci, vrči, karafe lahko vitrini dodajo nekaj osebnosti.

Veliko ogledalo lahko popolnoma spremeni prostor, starejši primerki imajo pogosto bogato izdelane lesene ali kovinske okvirje, kakršne pri novih izdelkih težko najdemo po dostopni ceni. Takšno ogledalo lahko postane osrednji dekorativni element hodnika, spalnice ali dnevne sobe. Poleg tega ogledala odbijajo svetlobo in lahko manjši ali temnejši prostor naredijo vizualno bolj odprt. Manjše praske ali sledi časa pri starejšem ogledalu niso nujno pomanjkljivost, prav patina lahko doda značaj in poudari občutek, da ima predmet svojo zgodovino. Pred nakupom vseeno preverimo, ali je dobro pritrjeno v okvir ter ali so na steklu večje poškodbe, ki bi nas pri vsakodnevni uporabi motile. Pri zelo velikih in težkih ogledalih je pomembno tudi, da jih doma pravilno pritrdimo na steno in uporabimo primeren način obešanja.

Starinsko ogledalo prida prostoru značaj. FOTO: Andreas Von Einsiedel/Getty Images

Retro kozarci izdajajo občutek za slog. FOTO: Feifei Cui-paoluzzo/Getty Images

Svetilka doda značaj

Včasih ni treba zamenjati večjega pohištva ali prenoviti celotne sobe. Že zanimiva svetilka lahko postane detajl, ki pritegne pogled. Vintage svetilka je lahko eden tistih majhnih dodatkov, ki prostoru v trenutku da popolnoma drugačen značaj. Posebej zanimiva so stara viseča svetila, namizne svetilke in lestenci. Pogosto imajo steklene, kovinske ali keramične elemente, ki se razlikujejo od sodobnih serijsko izdelanih kosov. Prav zato jih mnogi iščejo na bolšjih sejmih, v trgovinah z rabljenim pohištvom ali na spletnih oglasnikih. Toda pri rabljenih svetilih velja previdnost. Star električni kabel, poškodovan vtič ali dotrajana napeljava pomenijo, da mora svetilo pred uporabo pregledati strokovnjak. Pri nekaterih starejših kosih je potrebna tudi popolna zamenjava električne napeljave.