Kako prijetno je hladen jesenski konec tedna preživeti v toplem zavetju doma. Še posebno če nas ne čaka gora gospodinjskih opravil. Če imamo talno gretje, je užitek še večji, saj se lahko po stanovanju sprehajamo kar bosi. Potem pa se zgodi tisto, česar si resnično nismo želeli. Ravno ko smo se udobno namestili in si natočili, recimo, kozarec vina, nam je kozarec zdrsnil iz rok. Tresk! Steklo se je razletelo na nešteto drobnih koščkov, prijetno jesensko popoldne pa se je v trenutku prelevilo v malo nočno moro. Steklo se je razletelo na vse strani, drobni, skorajda nevidni koščki so seveda nevarnost za bose noge.

Večina nas najprej previdno pobere večje črepinje, šele nato posežemo po metli ali sesalniku. Toda steklo ima neprijetno lastnost; tudi ko so tla videti popolnoma čista, lahko na njih še vedno ostanejo skoraj nevidne in ostre črepinje. Dovolj je en sam nepazljiv korak, in že se lahko poškodujemo.

Niti večjih kosov raje ne prijemajmo, bolje je, če jih pometemo. FOTO: Ps Photography/Getty Images

Rahlo pritisnemo

Pri pospravljanju in čiščenju teh steklenih delcev pa nam lahko pomaga nekaj, kar imamo skoraj zagotovo doma: kruh. Ko odstranimo večje koščke stekla, rezino kruha nežno pritiskajmo ob predel, na katerem bi se lahko skrivale drobne črepinje. Pomembno je, da s kruhom ne drgnemo po tleh, temveč ga samo rahlo pritiskamo.

Mehka in nekoliko vlažna sredica kruha ima porozno strukturo, zato se lahko vanjo ujamejo tudi tisti koščki stekla, ki jih tako rekoč ne vidimo. Povrhu se kruh prilagaja manjšim neravninam na površini, na katerih se lahko skrivajo skoraj nevidni, a ostri delci. Vseeno pa bodimo pozorni, saj niti odstranjevanje steklenih delcev s kruhom ni čudežna rešitev in ne zagotavlja, da bomo odstranili resnično vse črepinje. Kruh uporabimo le kot dodatno pomoč pri zaključnem čiščenju. Rezino kruha, s katero smo pobirali steklo, pri priči zavrzimo in poskrbimo, da je ne bodo mogli doseči otroci ali živali.

V mehko in nekoliko vlažno sredico kruha se lahko ujamejo tudi tisti koščki stekla, ki jih tako rekoč ne vidimo. FOTO: R.tsubin/Getty Images

Pomoč lepilnega traku

Preden začnemo čistiti, moramo iz prostora umakniti otroke in hišne ljubljenčke. Večje črepinje previdno poberimo s pomočjo tršega kartona ali drugega primernega pripomočka. Ne pobiramo jih z golimi rokami. Za odstranjevanje koščkov s trdih tal lahko uporabimo tudi širok lepilni trak. Z njim previdno potapkajmo po predelu, kjer se je steklo razbilo. Uporabljene pripomočke nato varno zavrzimo.

Posebna previdnost velja pri sesalniku; večjih črepinj ni priporočljivo sesati z običajnim gospodinjskim sesalnikom, saj lahko poškodujejo napravo ali pa ostanejo v njej. Če se je kozarec razbil na preprogi, je čiščenje še zahtevnejše, saj se drobci lahko zarijejo globoko med vlakna. Preden se znova sprehodimo bosi, tla še enkrat temeljito preglejmo.