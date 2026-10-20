Tapet ne odstranjujemo na silo, saj lahko poškodujemo steno

Odstranjevanje starih tapet se zdi preprosto opravilo. Primemo rob, potegnemo ter pričakujemo, da se bodo kar same odlepile od stene. A kaj ko se pogosto trgajo na drobne koščke, lepilo ostaja na površini, hitro prenavljanje prostora, kot smo si zamislili, pa se na lepem spremeni v večurno strganje. Še dobro, da obstaja preprosta rešitev, pri kateri nam pomaga mehčalec za perilo.

Kako torej odstranimo tapete, ne da bi pri tem poškodovali steno? Najprej bo treba ugotoviti, ali imamo papirnate ali vinilne tapete, saj se postopka odstranjevanja nekoliko razlikujeta. Pri vinilnih tapetah najprej poiščimo rob, ki že nekoliko odstopa od stene. Če ga ni, površino previdno zarežimo in počasi odstranimo zgornjo plast. Na steni običajno ostane papirnata podlaga, ki jo je treba zmehčati. V plastenko z razpršilcem nalijmo vročo vodo ter dodajmo malo tekočega mehčalca za perilo. Mešanico popršimo po papirnati podlagi ter počakajmo nekaj minut, da vlaga prodre do lepila. Tedaj bomo lahko tapete previdno odstranjevali s široko lopatico.

Najbolje je začeti na manjšem delu stene. Če papir še vedno trdno drži, postopek ponovimo. Izogibajmo se močnemu strganju, saj lahko poškodujemo steno.

Po odstranitvi bodo morda potrebni še drugi posegi, denimo kitanje in glajenje sten. FOTO: Wbritten/Getty Images

V starejših stanovanjih so jih pogosto lepili kar čez prejšnje plasti. FOTO: Sean Gladwell/Getty Images

Posebna previdnost je potrebna pri mavčnih ploščah, saj jih preveč vode zlahka poškoduje.

Pred začetkom zaščitimo tla in pohištvo, poskrbimo, da vlaga ne bo prišla v stik z električnimi vtičnicami in stikali. Mešanico najprej preizkusimo na manj opaznem mestu, saj mehčalec ni primeren za vse vrste tapet in lepil.

Kaj se skriva spodaj?

Pri tem velja opozorilo, da največja težava včasih sploh niso tapete, marveč stanje, ki se skriva za oziroma pod njimi. V starejših stanovanjih so jih pogosto lepili na poškodovan omet ali kar čez prejšnje plasti tapet. Pod njimi se zato lahko skrivajo razpoke, odstopajoč omet in sledovi starih popravil.

Po odstranitvi bodo morda potrebni še drugi posegi, kot sta, denimo, kitanje in glajenje sten.

Kako preprosto bomo tapete nekoč odstranili, pa je še kako odvisno tudi od njihove prvotne namestitve. Pomembni bodo zatorej vrsta lepila, priprava podlage in kakovost tapet. Pri izbiri novih zato nikar ne glejmo le na vzorec in ceno, temveč tudi na možnost poznejšega odstranjevanja.

Mešanico popršimo po papirnati podlagi ter počakamo nekaj minut, da vlaga prodre do lepila.

Z nekaj potrpežljivosti ter hitro narejeno mešanico vode in mehčalca si lahko vsekakor prihranimo precej dela. Najpomembnejše pa je vseeno, da tapet ne odstranjujemo na silo.