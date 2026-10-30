The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Hell’s Kitchen, New York, začetek 1980. Okrog petdeset ljudi proti petim mafijskim družinam. Majhno število, vendar brez vsakih zavor. Taki so bili The Westies, resnična irsko-ameriška tolpa, ki je iz strahu ustvarila valuto in poskrbela, da so jo najvplivnejši ljudje iz podzemlja jemali resno. Njihova zgodba zdaj prihaja na male zaslone v kriminalistični drami The Westies, ki bo na Pickbox 1 in Pickbox NOW 7. novembra.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Pickbox