To so absolutno najslabše gume, ki jih NE SMETE natakniti na vaš avto

Prihaja pomlad in kmalu bo čas, da zimske gume nadomestite z letnimi. V testu so se znašle gume dimenzije 225/50 R 17, ki so domače na družinskih karavanih ter križancih in zato posebej zanimive za tiste očke (in tudi mamice), ki jih skrbi varnost na cesti.

Starodavna modrost pove, da nam prav nič ne pomaga sto asistenčnih sistemov v avtu, če je ta obut v stare, zlizane in neprimerne gume. Gume so stik avta s podlago – in če tu zadeve po domače "ne štimajo", se hitro zgodi tragedija. Zato vsak pameten voznik ve, da pri izbiri gum varčevanje ni pametno. AMZS je zdaj, kot vsako leto doslej, pripravil pregled in testiranje izbranih gum, ki jih prodajajo na našem trgu. Za testno vozilo so izbrali karavanski audi A4, testirane pnevmatike pa imajo dimenzijo 225/50 R 17. Torej zlati srednji razred, ki nagovarja večino slovenskih družin. Rezultati letošnjega testa veljajo za napisano dimenzijo, lahko pa se uporabijo tudi za druge bližnje dimenzije iste serije pnevmatik, pojasnjujejo na AMZS.

To je seznam pnevmatik, za katere lahko rečemo: »Prste stran!« Za tri pnevmatike AMZS zapiše, da jih ne priporočajo za vsakodnevne vožnje. Neslavni "zmagovalci" dna tabele so: Najslabša pnevmatika na testu je kitajska Linglong SportMaster. AMZS pri njej opozori, da je ta guma najboljši dokaz, da ekstremna specializacija pri avtomobilskih pnevmatikah ne deluje. Pnevmatika je namreč dosegla absolutno najboljše (!) rezultate na mokri cesti na letošnjem testu, a za to plača visoko ceno: dosegla je najslabše rezultate na suhi cesti, ima najkrajšo ocenjeno dobo trajanja in največjo obrabo med preskušenimi pnevmatikami, opozori AMZS.

Kitajska pnevmatika Leao Nova-Force Acro: podobno kot pri Lassi so tudi tukaj problem slab oprijem na suhi cesti, predolga zavorna pot, slaba vodljivost in visoka obraba.

Skupina "priporočljivo z opozorili"

V to skupino so se uvrstile pnevmatike, ki so sicer kakovostne, a ima vsaka od njih po meritvah AMZS kakšno šibko točko oziroma pomanjkljivost. Firestoneova pnevmatika Roadhawk 2 ima sicer dobre vozne lastnosti, a večjo obrabo. Falknova pnevmatika Ziex ZE320 kaže rahle pomanjkljivosti na suhi cesti. Bridgestonova pnevmatika Turanza 6 in Michelinova pnevmatika Primacy 5 imata majhno obrabo – a njun oprijem in vodljivost ne dosegata najboljših pnevmatik na testu. Maxxisova pnevmatika Premitra HP6 in Kumhova pnevmatika Ecsta HS52 kažeta slabosti pri varnosti: Maxxisova na mokri cesti, Kumhova pa na suhi. Še štiri pnevmatike na testu – BFgoodrich Advantage, Vredestein Ultrac+, Hankook Ventus Prime4 in Greentrac Quest-X – so prejele skupno oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo, vendar so njihove pomanjkljivosti že bolj izrazite. Tu gre predvsem za težave z varnostjo, na primer oprijem na cesti ali kratek čas trajanja. Tu je tudi kitajska Greentracova pnevmatika, ki je primer povprečnosti, saj pri nobenem od ocenjevalnih meril ni izrazito slaba, a tudi ne izrazito dobra.

Skupina "zelo priporočljivo": seznam najboljših pnevmatik na testu

Sklenimo pri najboljših pnevmatikah. »Šokantno!« boste vzkliknili, ko boste slišali, da so najboljše blagovne znamke med gumami tudi letos pobrale medalje. Pri izdelavi gum pač štejejo znanje in sodobna tehnologija. Bližnjic tu ni.

1. mesto: Continental PremiumContact 7. AMZS pravi, da se je uvrstila na prvo mesto zaradi odlične uravnoteženosti oziroma dobrih lastnosti pri vseh ocenjevalnih merilih. Posebej so jih navdušili rezultati na mokri cesti, kjer je dosegla odlične vrednosti pri zaviranju in obvladovanju vozila v ovinkih. Hkrati je zelo tiha in udobna pnevmatika, ki obljublja tudi dolgo dobo trajanja.

2. mesto: Pirelli Cinturato C3. Letos se je prvič pojavila na testu, se je uvrstila na drugo mesto z minimalnim zaostankom za najboljšo. Odlično se odreže predvsem pri majhni obrabi in dobri učinkovitosti, kar se pozna pri nizki porabi goriva in dolgi dobi trajanja, pravijo pri AMZS. Tudi z lastnostmi na suhi in mokri cesti se Pirellijeva pnevmatika uvršča med najboljše na testu.

3. mesto: Goodyear EfficientGrip Performance 2. Ta pnevmatika že s svojim imenom opozarja na učinkovitost, ki prispeva k nizki porabi goriva. A za najboljšima dvema ne zaostaja niti pri varnosti, saj ponuja zelo dober in predvidljiv oprijem, še posebej na mokri podlagi. Pnevmatika za vse, ki iščejo optimalno razmerje med varnostjo in učinkovitostjo, sklenejo pri AMZS.

Celotno tabelo s podrobnejšimi rezultati meritev si lahko ogledate na AMZS-jevi spletni strani.