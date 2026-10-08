Topolino je štirikolesnik (FOTO)

Po domači Italiji je s kar precej zamika tudi na naš trg pripeljal štirikolesnik fiat topolino. Gre za ime z veliko zgodovine, zdaj je to vozilce, ki ni hitro, voziti ga je mogoče z izpitom za moped.

Topolino (mišek) je bil mali avtomobil, ki ga je sredi tridesetih let prejšnjega stoletja zasnoval inženir, tudi oblikovalec, Dante Giacossa, z njim se je, ko je po drugi svetovni vojni spet zavladal mir, začenjala motorizirati Italija. Do leta 1955 so vozile tri izvedbe, prodali so jih 378.000.

Italijanski oblikovalski slog

Fiat se je že pred časom odločil, da bo ime topolino uporabil znova. V novih časih za štirikolesnika, ki ga ima kot tehničnega sorodnika tudi Citroën, to je citroën ami. Tudi v topolinu se vrata pri vozniku odpirajo nazaj in pri sovozniku naprej, a hoče še bolj poudarjati italijanski oblikovalski slog, posebno z okroglimi sprednjimi lučmi in nekaterimi kromiranimi poudarki.

Dolg je 2,5 metra, v njem se lahko peljeta dva. Kot rečeno, je to zdaj lahki štirikolesnik (L6e), za katerega je potreben izpit za moped (AM), tega je mogoče opravljati pri 15 letih.

Elektromotor ima moč 6 kW, vozilce s sprednjim pogonom najhitreje pelje 45 km/h. Baterija sprejme 5,4 kWh energije in se na 230-voltni vtičnici napolni v štirih urah. Topolino ima izvlečni kabel v sovoznikovih vratih, za javne polnilnice je treba dokupiti adapter. Doseg je po uradnih podatkih 75 kilometrov, seveda se lahko zmanjša zaradi mraza, terena, obremenitve, tudi staranja baterije.

Do leta 1955 so vozile tri izvedbe, prodali so jih 378 tisoč.

Pri zastopniku menijo, da bo najbolj zanimiv za hotele, tudi kot vozilo na igriščih za golf. Topolina, ki je lahko v zeleni ali oranžni barvi, pri nas cenijo na 9500 evrov, na voljo je še nekaj dodatkov, na primer prtljažnik za zadnje okno in stikalo na volanskem obroču za upravljanje pametnega telefona.