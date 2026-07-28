Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Novi uri Galaxy Watch Ultra2 in Galaxy Watch9 to zmogljivost letos nadgrajujeta in razširjata na področja, kjer je zgodnje opozorilo lahko odločilno.

Ko dihanje med spanjem postane podatek

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Ena od nadgrajenih funkcij je zaznavanje spalne apneje, ki zdaj temelji na novi odobritvi ameriške agencije FDA in izpopolnjenih algoritmih umetne inteligence. Spalna apneja pomeni, da dihanje med spanjem za nekaj sekund popolnoma zastane, telo pa se na to odzove s krajšim prebujenjem, ki ga sami redko opazimo, čeprav nas vsako noč zbudi večkrat. Posledica je, da se zjutraj počutimo utrujeni, ne da bi vedeli, zakaj, dolgoročno pa nezdravljena spalna apneja obremenjuje tudi srce in ožilje. Ker se vse to dogaja med tem, ko spimo, jo brez pomoči redko kdo opazi sam. Ura tako prevzame vlogo opazovalca, ki vzorec ujame, še preden bi ga sami zaznali ali preden nas nanj opozori partner.

Podobno deluje funkcija življenjski znaki, ki med spanjem spremlja osebno izhodiščno stanje vsakega posameznika in opozori, kadar nekaj odstopa od običajnega. Namesto splošnih povprečij, ki veljajo za vse enako, ura pozna razliko med tem, kaj je normalno prav za določeno osebo, in tem, kar je le enkraten izstopajoč dan, kar pomeni manj lažnih alarmov in bolj zanesljiva opozorila.

Srce, ki ga razumemo brez zdravniške izobrazbe

FOTO: Samsung

Podatki o delovanju srca so sami po sebi zapleteni. Na primer srčni utrip in njegova variabilnost ter ritem čez dan so podatki, ki jih brez medicinskega znanja težko pravilno razberemo. Funkcija ocena zdravja srca vse to strne v eno samo, razumljivo številko, ob strani pa ponudi tudi konkretno priporočilo za življenjski slog, na primer več gibanja ali bolj kakovosten spanec, namesto surovih podatkov, ki jih moramo sami interpretirati.

Enako koristna je funkcija dnevna kardio obremenitev, ki pred vadbo pove, ali je telo dovolj spočito za naporen trening ali potrebuje lažjo vadbo, s čimer pomaga preprečiti preobremenitev, ki je sicer eden pogostejših vzrokov za športne poškodbe. Indeks telesne pripravljenosti pa namesto splošnega občutka, ali smo v formi ali nismo, ponudi konkretne, prilagojene cilje, s katerimi se lahko sproti primerjamo.

Vse te funkcije ne nadomeščajo medicinskih merilnih naprav ali strokovnih diagnostičnih pripomočkov, temveč uporabnika opozorijo, kdaj je smiselno nameniti več pozornosti lastnemu telesu.

Inteligentne funkcije pri športnih aktivnostih

FOTO: Samsung

Pri Galaxy Watch Ultra2 zgodnje opozarjanje sega tudi tja, kjer napaka lahko postane nevarna, ne le neprijetna. Ura z ocenama IP69K in 10 ATM ter certifikatom EN13319 je pripravljena na potapljanje in samodejno beleži globino, čas in temperaturo vode v realnem času ter tako podaja tiste podatke, na katere se mora potapljač med potopom zanesti. Pozneje letos bo prek posebne aplikacije Ultra2 Diving, razvite skupaj z blagovno znamko Mares, omogočeno tudi sledenje hitrosti spuščanja in dviganja ter varnih meja potopa.

Podobno je s tekom po zahtevnem terenu. Funkcija tek sproti spremlja nadmorsko višino in vpliv terena, tako da tekač lažje razporedi moč na celotni progi, namesto da bi jo porabil prehitro in obtičal sredi vzpona. Funkcija opozorilo o prehrani, nov dodatek k obstoječi funkciji potenje, glede na izgubo znoja in telesno težo sproti svetuje, kdaj in koliko piti, saj telo med naporom tekočino izgublja hitreje, kot to običajno začutimo.

Baterija s kapaciteto 800 mAh je za 35 % večja od tiste v prejšnjem modelu Ultra, zaslon pa prvi na svetu med pametnimi urami doseže svetilnost do 5.000 nitov. Debelina ure se je kljub temu zmanjšala za 12 % glede na prejšnjo generacijo, titanovo ohišje pa ostaja enako odporno proti udarcem.

Za vsakdanjo rabo in udobno nošenje

FOTO: Samsung

Galaxy Watch9 ne cilja na ekstremne razmere, temveč na vsakodnevno doslednost. Aluminijasto ohišje ohranja prepoznavno, blazinasto silhueto Galaxy Watch, skupaj z izbiro premišljenih paščkov pa omogoča udobno nošenje 24 ur na dan. To je pomembno zato, ker senzor BioActive potrebuje neprekinjeno nošenje, da lahko zbere dovolj podatkov za zanesljivo zgodnje opozarjanje. Posamezna meritev čez dan bi dala le posnetek trenutka, ne pa pravega vzorca.

FOTO: Samsung

Galaxy Watch9 ponuja lastno kolekcijo paščkov, prilagojeno vsakodnevni rabi. Pašček Sports je tanek in mehek, primeren za vadbo in vsakdan, pašček Misty je izdelan iz mehkega silikona v nežnih dvobarvnih odtenkih in se prilega brez poskakovanja, pašček iz blaga pa je lahek in zračen, tako da je udoben tudi med spanjem, kar je pomembno prav zaradi neprekinjenega nošenja, potrebnega za natančno spremljanje.

Baterija s kapaciteto 390 mAh v Galaxy Watch9 zagotavlja spremljanje od jutra do jutra, svetel zaslon z do 3.000 niti svetlosti pa omogoča, da rezultat preverimo s prvim pogledom, ne glede na svetlobne razmere.

FOTO: Samsung

Galaxy Watch Ultra2 in Galaxy Watch9 sta v Sloveniji že na voljo za prednaročilo, splošna prodaja pa se začne 7. avgusta. Galaxy Watch Ultra2 je na voljo v velikosti 47 mm, v barvah titansko srebrna in titansko siva. Galaxy Watch9 pa dobite v dveh velikostih, 40 mm v barvah kremna in grafitna ter 44 mm v odtenkih grafitne in srebrne. Poleg novih pametnih ur Galaxy Watch so na dogodku Unpacked ugledali luč sveta še novi prepogljivi telefoni: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra in Galaxy Z Flip8. Tudi zanje zdaj velja privlačna prednaročniška ponudba.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung