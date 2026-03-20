V boj proti neprijetnim vonjavam

Se vam morda dozdeva, da v stanovanju kljub rednemu čiščenju nekaj kar naprej zaudarja? Sploh niste edini. Vonjave se pogosto zadržujejo na predelih, kjer jih ne bi pričakovali. Namesto da jih prikrivamo z dišavami, strokovnjaki svetujejo: odpravimo vzrok in zrak bo znova svež!

Gobice zadržujejo delce hrane, ti polagoma razpadajo in začnejo zaudarjati. FOTO: John Kevin/Getty Images

Neprijetne vonjave se najpogosteje zadržujejo tam, kjer se kopičijo vlaga, umazanija in ostanki hrane. Med najpogostejšimi krivci je tapecirano pohištvo; kavči in fotelji vsakodnevno vpijajo vonj hrane, morebitnega cigaretnega dima in hišnih ljubljenčkov. Redno sesanje resda pomaga, a globoko v tkanini še vedno ostajajo sledi. Priporočljivo je občasno osveževanje. Doma lahko pripravimo preprosto razpršilo iz mehčalca, alkohola in vode ter ga nežno popršimo po površini. Tudi zavese vpijajo vonjave iz prostora, še posebno tiste v kuhinji hitro nase vežejo maščobo in paro. Če jih ne peremo, postanejo pravi zbiralniki smradu. Rešitev je preprosta: redno jih peremo v pralnem stroju, vsaj enkrat na sezono, še pogosteje, če res smrdijo, če tkanina ne dopušča pranja, jih odnesimo v kemično čistilnico.

Smrdeči smetnjaki

Vir smradu je večkrat v kuhinjskem odtoku. Tudi če je pomivalno korito na videz čisto, se v ceveh nabirajo ostanki hrane in maščobe, ti pa začnejo sčasoma oddajati neprijeten vonj. Učinkovita rešitev bo mešanica sode bikarbone in kisa. Zlijmo jo v odtok, počakajmo približno eno uro, nato pa sperimo z vročo vodo. Če v kuhinji tudi po tem posegu še vedno zaznavamo vonj, preverimo gobice. Te navadno zadržujejo drobne delce hrane, ki polagoma razpadajo. Pralne gobice lahko operemo v pomivalnem stroju, priporočljivo jih je pogosto menjati.

Tudi zavese vpijajo vonjave iz prostora.

Med največjimi krivci bodo vedno koši za smeti, saj ti, če jih ne čistimo redno, hitro postanejo vir neželenih vonjav. Operimo jih z vročo vodo in detergentom, nato pa razkužimo. Na dno lahko dodamo vpojni material ali dišeč list, ki bo pomagal preprečevati širjenje vonjav.

Posteljica za psa

Neprijetne vonjave se lahko razvijejo v pralnem in sušilnem stroju. Vlaga, plesen in bakterije še kako vplivajo na svežino perila. Strokovnjaki priporočajo, da enkrat mesečno zaženemo prazen program na visoki temperaturi z dodatkom belila, zatem pa vključimo še dodatno izpiranje.

Čeprav je korito na videz čisto, se v ceveh nabirajo ostanki hrane in maščobe.

Svoje prispevajo tudi naši hišni ljubljenčki. Njihova ležišča, odeje in igrače hitro vpijajo vonjave, zato jih je treba redno prati. Podobno velja za preproge in tekače, pri katerih se vonjave ujamejo globoko v vlakna. Soda bikarbona bo naš učinkoviti zaveznik: posujemo jo po površini, pustimo nekaj ur, nato pa posesamo.

Neprijetne vonjave se lahko razvijejo v pralnem stroju. FOTO: Olga Ihnatsyeva/Getty Images

