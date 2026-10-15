Vrača se spaček (FOTO)

V francoski prestolnici so na 91. izvedbi pariškega avtosalona predstavili koncept električne različice enega najprepoznavnejših avtomobilov vseh časov – legendarnega citroëna 2CV, v Sloveniji bolj znanega kot spaček. V prodajne salone naj bi zapeljal do leta 2028, začetna cena pa naj bi znašala okoli 15.000 evrov.

Francoski avtomobilski proizvajalec Citroën je oživil svojo blagovno znamko 2CV, da bi v zahtevnih tržnih razmerah povečal prodajo električnih avtomobilov, poroča britanski BBC. Novi električni model, ki so ga v ponedeljek predstavili obiskovalcem pariškega avtomobilskega salona, je majhen mestni avtomobil z retro videzom, ki spominja na enega najbolj znanih modelov tega proizvajalca. Izvršni direktor podjetja Citroën Xavier Chardon ga je opisal kot »sodoben, domiseln in osvežujoč odgovor na izzive mobilnosti prihodnosti«.

Tudi v Kopru

Predstavljeni konceptni avtomobil, ki naj bi prikazal smer razvoja znamke, še ni pripravljen za prodajo, vendar naj bi bila različica tega modela v prodajnih salonih na voljo do leta 2028, navaja BBC. Novi 2CV naj bi bil dolg okoli 3,7 metra, težo vozila pa želijo pri Citroënu omejiti na približno tono.

Izvirni citroën 2CV so proizvajali med letoma 1948 in 1990, med drugim v koprskem Cimosu.

Izvirni citroën 2CV so proizvajali med letoma 1948 in 1990, med drugim v koprskem Cimosu. V tem času je bilo skupno proizvedenih več kot 3,8 milijona spačkov. Ime avtomobila izhaja iz francoskega izraza deux chevaux oz. dva konja. Tako kot električno različico so tudi izvirni avtomobil 2CV javnosti predstavili na avtomobilskem salonu v Parizu.

Pariški avtosalon velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja avtomobilizma na svetu. Obiskovalcem se bo do nedelje predstavilo več kot 100 razstavljavcev. Med osrednjimi temami so različne pogonske tehnologije ter s tem povezano iskanje ravnovesja med ceno, zmogljivostjo in porabo energije.