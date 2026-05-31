Vračajo se klasični grelniki za vodo: nostalgija ali boljša izbira?

V modernih kuhinjah je vse več naprav, ki obljubljajo hitrejše delovanje s čim manj dodatnega dela, le malokatera med njimi pa tako razdvaja kot električni grelnik vode. Za nekatere je nepogrešljiv del jutranje rutine, za druge je to zgolj neroden aparat, ki počne eno samo stvar, zaseda prostor ter zahteva nenehno čiščenje.

Kljub kritikam pa prodaja teh še naprej raste. Svetovni trg grelnikov je vreden na milijarde dolarjev, analize pa napovedujejo nadaljnjo rast. Po nekaterih ocenah so leta 2024 po svetu prodali več kot 198 milijonov električnih grelnikov, kar je 11 odstotkov več kot leto prej. Toda vprašanje še vedno ostaja: ali res potrebujemo napravo, ki zgolj segreva vodo?

Vodo v skodelici lahko mikrovalovka segreje v približno 60 do 90 sekundah. FOTO: Photographer, Basak Gurbuz Derma/Getty Images

Glavni argument za grelnike je hitrost. Oglašujejo jih namreč kot najhitrejši način za pripravo vode za čaj, kavo ali kaj tretjega, pa čeprav v praksi ta naprava ni vedno tako prepričljiva. Moč večine modelov že tako omejujejo običajne vtičnice, zato poln grelnik pogosto potrebuje več časa kot pa ga, denimo, sodobna indukcijska plošča. Indukcija namreč z elektromagnetnim poljem neposredno segreva posodo, zato lahko voda zavre v manj kot treh minutah in učinkoviteje porabi energijo.

Kritiki opozarjajo tudi na omejeno uporabnost. Električni grelnik res počne samo eno stvar. Na štedilniku, naj bo indukcijski, steklokeramični ali plinski, in v mikrovalovni pečici pa lahko seveda skuhamo marsikaj. Za eno skodelico napitka je mikrovalovna pečica pogosto najpreprostejša rešitev: vodo v skodelici lahko segreje v približno od 60 do 90 sekundah, brez dodatne posode in brez nove naprave na pultu.

V modo se spet vračajo klasični kovinski grelniki, ki obenem še polepšajo kuhinjo. FOTO: Isabel Pavia/Getty Images

Tu pa je še vzdrževanje. Grelniki se kvarijo, odpovedo stikala, plastični deli ali pa podstavek z napajanjem. V krajih s trdo vodo se hitro nabira vodni kamen, zato jih je treba redno čistiti, najbolj naravno gre s kisom ali citronsko kislino. Prav zato se nazaj v modo vračajo klasični grelniki, torej tisti, v katerih vodo segrejemo na štedilniku. Zdržijo dolga leta, nimajo kablov, kuhinjo pa za nameček še polepšajo s svojim nostalgičnim videzom.