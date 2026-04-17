Vračajo se stropni ventilatorji

Elegantni in varčni propelerji, modeli klasičnih stropnih ventilatorjev, se vračajo v naše domove. V času, ko notranji oblikovalci vse bolj poudarjajo trajnost, udobje in čiste arhitekturne linije, ventilatorji niso več samo funkcionalen dodatek, temveč tudi premišljen del zasnove prostora. Povečujejo udobje in spreminjajo pristop v ohlajanju prostorov​, so element, ki združuje dizajn, klimo in osvetlitev.

V nasprotju s klasičnimi klimatskimi sistemi sodobni stropni ventilatorji ustvarjajo naraven pretok zraka. Z rahlim in skoraj neslišnim vetričem hladimo prostor brez izsuševanja. Rezultat je prijetnejši zrak, najpomembneje pa je, da sodobni stropni ventilatorji porabijo tudi občutno manj energije. Tehnologija naprednih DC-motorjev omogoča izjemno učinkovitost: z minimalno porabo energije dosega močan pretok zraka in občutek znižanja temperature za nekaj stopinj. Ta tehnologija je primerna tudi za zimo. Takrat jo uporabljamo za enakomernejšo porazdelitev toplega zraka, kar znatno poveča energijsko učinkovitost. Za uporabnike to pomeni nižje račune, več udobja in tišino, ki je še posebno pomembna v spalnicah in odprtih dnevnih prostorih.

Trajnostna rešitev

Danes trajnost ni več samo dodana vrednost, temveč tudi izhodišče vsakega kakovostnega projekta. V tem kontekstu postajajo stropni ventilatorji logična izbira, saj bistveno zmanjšujejo potrebo po intenzivnem hlajenju.

Zagotavljajo udobje brez velikih zahtev po energiji. FOTO: Ut07/Getty Images

So dizajnerski dodatki. FOTO: Plan A Office/Getty Images

Stropni ventilatorji ponovno postajajo vse bolj nujen element v naših domovih. FOTO: Pc Photography/Getty Images

Nekateri proizvajalci so šli še korak dlje, saj trajnost vključujejo v domala vsak vidik proizvodnje – od certificiranega lesa iz odgovorno upravljanih gozdov do trpežnih materialov in energijsko učinkovitih komponent. Rezultat so izdelki, ki niso samo videti dobro, pač pa dolgoročno zmanjšujejo tudi vpliv na okolje.

Raziskave kažejo, da lahko ventilatorji znižajo občutek visoke temperature v prostoru za več stopinj, s čimer zagotavljajo udobje brez velikih zahtev po energiji. V kombinaciji s klimatsko napravo bodo še dodatno povečali učinkovitost sistema: propelerji bodo pametna in trajnostna rešitev za sodoben dom.

Sodobni interjerji zahtevajo več kot le estetiko; zahtevajo funkcionalnost, ki se bo neopazno zlila z vsakdanjim življenjem. In prav tu je prostor za ventilatorje nove generacije, ki s pametnim upravljanjem, prilagodljivostjo različnim prostorom in vgrajeno LED-osvetlitvijo na prefinjen in osvežujoč način usklajujejo prostor, svetlobo in zrak.