Za sadjarje in vinogradnike: tekalna plast deluje s 100 % svoje potencialne učinkovitosti (FOTO)

V Sloveniji imamo že nekaj sadjarsko-vinogradniških traktorjev New Holland opremljenih s pnevmatikami​ PneuTrac. Gre za specialno Trelleborovo pnevmatiko, izdelano po tehnologiji CupWheel, tehnologiji ProgressiveTraction in tehnologiji VF-pnevmatik.

V povprečju za 20 % lažji od tistih s klasičnimi gosenicami

Bočnica pnevmatike PneuTrac je izdelana po tehnologiji CupWheel. Gre za inovativno zasnovo bočnice Omega, ki pomaga karkasi pnevmatike prenesti obremenitev, hkrati pa zagotavlja prožnost in izjemno širok naležni del pri zelo nizkem tlaku, kar pomeni zelo nizko zbitost tal. Ta nova zasnova omogoča, da tekalna plast deluje s 100 % svoje potencialne učinkovitosti. Glavna in najbolj vidna lastnost pnevmatike je njena navznoter upognjena bočnica. PneuTrac zagotavlja enako stopnjo nosilnosti kot običajne gosenice, hkrati pa zmanjšuje skupno širino traktorja v primerjavi s standardnimi sistemi gosenic. Traktorji, opremljeni s temi pnevmatikami, so v povprečju za 20 % lažji od tistih s klasičnimi gosenicami, kar pomeni manjšo obremenitev tal. PneuTrac združuje prednosti radialne kmetijske pnevmatike – kot so varčnost pri porabi goriva, udobje in vodljivost – s prednostmi gosenic, vključno z nosilnostjo in oprijemom na blatnem terenu. Ta pnevmatika zagotavlja izjemno zmogljivost tako na ravnem terenu kot na pobočjih. Znatno zmanjšuje tveganje za bočno drsenje in posledične poškodbe korenin, trt ali dreves ter povečuje varnost upravljavcev strojev. Visoko vlečno silo lahko realiziramo tudi na tleh po močnem deževju.

Patentirana tehnologija ProgressiveTraction na tekalni plasti zagotavlja močnejši oprijem, večjo učinkovitost in boljšo zaščito tal v vseh delovnih razmerah. Gre za inovativno zasnovo profilnih reber pnevmatike z dvojnim robom. Robova delujeta kot dvojno sidro in se v tla zarežeta v različnih trenutkih, s čimer se poveča oprijem, izboljša vlečna sila in zmanjša zdrs, kar omogoča učinkovitejši prenos moči na podlago. Širše dno profilnega rebra je zasnovano tako, da zmanjšuje vibracije med delovanjem. To vodi do manjše porabe goriva, večjega udobja pri vožnji in daljše življenjske dobe pnevmatike. Zaradi »terasastega« profila med rebri je izboljšana tudi njena samočistilna sposobnost.

VF oznaka pred navedbo velikosti na pnevmatiki PneuTrac je okrajšava za very increased flexion ali very high flexion, kar pomeni zelo povečana upogljivost pnevmatike. VF-pnevmatike lahko nosijo (prenašajo) za 40 % več obremenitve kot standardne radialne pnevmatike pri enakem tlaku. Enako obremenitev lahko prenašajo pri 40 % manjšem tlaku zraka v pnevmatikah, kar bistveno zmanjša neželeno tlačenje tal. VF-pnevmatike torej dovoljujejo večjo obremenitev pnevmatike ali manjši tlak zraka v njih. Večja naležna površina pnevmatike omogoča boljšo realizacijo vlečne sile (vlečne moči) in manjše tlačenje tal.