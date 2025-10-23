Zakaj se pari ločujejo? Strokovnjaki razkrivajo štiri tihe uničevalce ljubezni

Ločitev ali razhod se ne zgodi čez noč. Večina parov išče rešitve in upa, da se bo odnos popravil. A včasih trud preprosto ne zadostuje, propad je preprosto neizogiben. Kateri so tisti dejavniki, ki jih je težko premagati?

Odvisnosti

Slovenija je po količini zaužitega alkohola na prebivalca še vedno v svetovnem vrhu. Odvisnost od alkohola in druge oblike zasvojenosti, kot so igre na srečo, droge ali pretirana raba tehnologije, razjedajo zaupanje in občutek varnosti v odnosu. Tudi če se odvisnik zdravi, brazgotine pogosto ostanejo, s tem pa izgine občutek bližine.

Nezvestoba

Po evropskih raziskavah je od 40 do 50 odstotkov ljudi že prevaralo partnerja vsaj enkrat v življenju. Pri približno polovici parov nezvestobe ni mogoče preboleti, saj se zaupanje ne povrne, spoštovanje pa zbledi. Nekateri prevaro razumejo kot opozorilo, drugi pa kot končno mejo, kjer odnehajo.

Nasilje

Nasilje v partnerskih odnosih je veliko pogostejše, kot si želimo priznati. Po podatkih Statističnega urada RS in raziskave FRA je vsaka tretja ženska v Sloveniji doživela neko obliko nasilja v partnerskem odnosu, vse več pa je tudi prijav čustvenega nasilja nad moškimi. Ko se pojavi fizično ali psihično nasilje, ljubezen izgine, ostaneta le strah in sram.

Odtujenost

Čustvena razdalja redko pride nenadoma. Partnerja začneta živeti drug mimo drugega, pogovori utihnejo, skupnih trenutkov je vedno manj. Po podatkih ameriškega inštituta Gottman kar 80 odstotkov ločitev izvira iz postopne izgube čustvene povezanosti. Nihče ne želi biti sam v dvoje, a ko tišina postane glasnejša od besed, se pogosto vse razdre.