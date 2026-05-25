  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
Piknik se zares začne šele takrat, ko na mizo pridejo ajvar, kumarice in svež kruh. FOTO: ETA Natureta

Piknik se zares začne šele takrat, ko na mizo pridejo ajvar, kumarice in svež kruh. FOTO: ETA Natureta

Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock

Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock

FOTO: ETA Natureta

FOTO: ETA Natureta

Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta

Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta

Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock

Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock

Naturetini izdelki nastajajo iz skrbno izbranih sestavin in dolgoletne kamniške tradicije. FOTO: Shutterstock

Naturetini izdelki nastajajo iz skrbno izbranih sestavin in dolgoletne kamniške tradicije. FOTO: Shutterstock

Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock

Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock

FOTO: ETA Natureta

FOTO: ETA Natureta

Piknik se zares začne šele takrat, ko na mizo pridejo ajvar, kumarice in svež kruh. FOTO: ETA Natureta
Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock
FOTO: ETA Natureta
Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta
Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock
Naturetini izdelki nastajajo iz skrbno izbranih sestavin in dolgoletne kamniške tradicije. FOTO: Shutterstock
Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock
FOTO: ETA Natureta
Naročnik oglasne vsebine je ETA Natureta
 25. 5. 2026 | 13:02
5:41
A+A-

Nekdo nareže kruh, drugi odpre kumarice, tretji že išče gorčico, potem se odpre še ajvar in čakanje na glavno jed nenadoma postane čisto prijeten del druženja. Pravi piknik se namreč ne začne šele s prvim kosom mesa z žara, ampak s prvim kozarcem priloge, ki se mu ne moremo upreti. Takrat postane jasno, da bo popoldne dolgo, sproščeno in dobro.

Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock
Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock

Legendarna kamniška Natureta je pred kratkim predstavila svojo novo platformo z naslovom »Okus pove vse« kot poklon vsem malim, vsakdanjim trenutkom, ko hrana pove več kot tisoč besed. Naturetini izdelki so že več kot stoletje pomemben del vsake slovenske kuhinje, pravzaprav so del naše tradicije, naših spominov in naših najboljših kulinaričnih pregreh.

Piknik niso samo čevapčiči

FOTO: ETA Natureta
FOTO: ETA Natureta

Ko beseda nanese na piknik, največkrat govorimo o mesnih dobrotah, temperaturi oglja in o tem, kdo najbolje obvlada žar. A vsak, ki je že kdaj pripravljal piknik za več ljudi, dobro ve, da pravi okus ustvarijo priloge in dodatki na mizi. Šele kamniška gorčica da klobasam, burgerjem ali kosu mesa tisti pravi poudarek, kisle kumarice poskrbijo za svežino in ravno pravšnjo kislost, ki lepo dopolni bolj mastne jedi z žara. Ajvar hitro postane nekaj, kar gre skoraj k vsemu – na kruh, meso ali preprosto na krožnik »za zraven«. Prebranec pa je klasika, ki jo gostje pogosto začnejo jesti še pred glavno jedjo.

Nepogrešljive Naturetine zvezde vsake mize na prostem:

  • Kamniška gorčica: pravi kulinarični ponos Kamnika, ki ima že stoletno tradicijo. Brez nje si preprosto ne moremo predstavljati dobre klobase, sočnega burgerja ali pečenega kosa mesa. Vsaki jedi doda ostri značaj, ki prebudi brbončice.
  • Kisle kumarice: hrustljave, ravno prav kisle in osvežilne. Vsak sendvič naredijo še boljši, vsak narezek pa takoj postane bolj privlačen za oko.
  • Ajvar (navadni ali Nothing but ajvar): to je tisti izdelek, ki ga je v praksi tehnično nemogoče odpreti »samo za eno žličko«. Hitro se namreč zgodi, da postane obvezen namaz za vsak kos kruha in glavni krivec, da na pikniku vedno najprej zmanjka kruha.
  • Prebranec: klasika, ki na mizo sicer pride z namenom, da bo igrala vlogo priloge, a se zaradi svoje bogate strukture in polnega okusa zelo pogosto obnaša kot glavna zvezda večera, ki zasenči vse drugo.
     

Skrivnost je v kakovosti, tradiciji in okusu

Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock
Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock

Zakaj nam ti izdelki tako zelo odgovarjajo in zakaj se vedno znova vračamo prav k njim? Skrivnost ni v nikakršni čarovniji, ampak v dejstvu, da je vsak Naturetin izdelek rezultat skrbne priprave, najvišje kakovosti in lokalnega porekla sestavin. Ko kamniški mojstri dodajo še svoje znanje, nastane odličen, edinstven okus, ki ga prepoznamo še z zaprtimi očmi.

Zgodba znamke se začne v Kamniku, kjer ima Natureta svoje korenine. Med bolj znanimi anekdotami je tudi tista o nastanku imena Eta. Pravijo, da je nastalo po mali Meti, hčerki enega od soustanoviteljev, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti in je rekla kar »Eta«. Ime je ostalo in danes ga pozna praktično vsa Slovenija.

Iz majhne kamniške obrti je skozi desetletja zrasla prava kulinarična institucija, ki je leta 2003 ponosno dodala še besedico »natur« in svetu predstavila blagovno znamko Natureta. Danes si težko predstavljamo slovensko gospodinjstvo brez njihovih klasik.

Okusi, ki jih ljudje hitro prepoznajo

Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta
Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta

Pri dobrem pikniku običajno ni treba dolgo ugotavljati, kaj je ljudem najbolj všeč. To se vidi zelo hitro. Kozarec ajvarja se sprazni prej, kot smo pričakovali, kumarice izginejo še pred drugo rundo z žara. Nekdo si k mesu doda še malo gorčice, potem pa še malo. Prav zato slogan »Okus pove vse« tako dobro zadene bistvo. 

Dodatki, zaradi katerih je piknik še boljši

Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock
Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock

Naturetini okusi nas spremljajo vse leto in so del naših malih ritualov. Če dobro pomislimo, pri nobenem pikniku ne gre le za hrano ali za same izdelke v kozarcih. Gre predvsem za neprecenljive prizore, in ker ima prav vsak med nami v rokavu vsaj eno takšno zabavno, iskreno, nerodno ali nepozabno anekdoto, povezano z Naturetinimi dobrotami, vas Natureta toplo vabi, da svojo izkušnjo delite z drugimi!

Prebranca zmanjkalo, še preden je zagorel žar?

Obiščite spletno stran Natureta – Okus pove vse, tvoja zgodba tudi in postanite del velike skupnosti ljubiteljev domačih okusov, hkrati pa sodelujte v privlačni nagradni igri, kjer vas čakajo super nagrade.

FOTO: ETA Natureta
FOTO: ETA Natureta

Gorčica, ki je prepričala tudi ameriške ocenjevalce

Dobra gorčica je na pikniku obvezna, še posebej ob mesu z žara, klobasah ali zelenjavi. Naturetina nemleta gorčica ima za to zdaj tudi mednarodno potrditev: na tekmovanju World-Wide Mustard Competition 2026 v ZDA je osvojila srebrno medaljo med polnozrnatimi gorčicami. Tekmovanje, ki ga organizira National Mustard Museum iz Wisconsina, poteka že več kot 30 let in vsako leto privabi med 300 in 400 izdelkov z vsega sveta. 

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

Več iz teme

piknikETA Naturetakulinarikaprilogevložena zelenjavapromogorčicashrambaOkus pove vsenagradna igra
ZADNJE NOVICE
13:47
Lifestyle  |  Astro
PRELOMNO OBDOBJE

Okoli 50. leta se nekaj spremeni: ne pristajamo več na odnose, ki nas praznijo

Izkušnje nas naučijo, komu nameniti energijo in kdaj je čas, da se umaknemo.
25. 5. 2026 | 13:47
13:33
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEZEN

Nepričakovano, Katarina Čas skrivaj dahnila usodni da: poroka v Trstu polna znanih obrazov

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk je stopila v zakonski stan. Po poročanju slovenskih medijev se je igralka konec tedna v Trstu poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, s katerim sta zvezo več let uspešno skrivala pred javnostjo.
25. 5. 2026 | 13:33
13:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Trčil v 10-letnika in odpeljal: policija išče voznika

Zaradi razjasnitve okoliščin policisti prosijo voznika, da se zglasi na PP Koper ali pokliče na 113
25. 5. 2026 | 13:07
13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
13:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O DEMENCI

Domači test lahko napove tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Domače testiranje bi lahko pomembno razbremenilo zdravstvene sisteme.
Miroslav Cvjetičanin25. 5. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi