Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Nekdo nareže kruh, drugi odpre kumarice, tretji že išče gorčico, potem se odpre še ajvar in čakanje na glavno jed nenadoma postane čisto prijeten del druženja. Pravi piknik se namreč ne začne šele s prvim kosom mesa z žara, ampak s prvim kozarcem priloge, ki se mu ne moremo upreti. Takrat postane jasno, da bo popoldne dolgo, sproščeno in dobro.

Čakanje na žar je veliko lažje s slastnimi prilogami in prigrizki. FOTO: Shutterstock

Legendarna kamniška Natureta je pred kratkim predstavila svojo novo platformo z naslovom »Okus pove vse« kot poklon vsem malim, vsakdanjim trenutkom, ko hrana pove več kot tisoč besed. Naturetini izdelki so že več kot stoletje pomemben del vsake slovenske kuhinje, pravzaprav so del naše tradicije, naših spominov in naših najboljših kulinaričnih pregreh.

Piknik niso samo čevapčiči

FOTO: ETA Natureta

Ko beseda nanese na piknik, največkrat govorimo o mesnih dobrotah, temperaturi oglja in o tem, kdo najbolje obvlada žar. A vsak, ki je že kdaj pripravljal piknik za več ljudi, dobro ve, da pravi okus ustvarijo priloge in dodatki na mizi. Šele kamniška gorčica da klobasam, burgerjem ali kosu mesa tisti pravi poudarek, kisle kumarice poskrbijo za svežino in ravno pravšnjo kislost, ki lepo dopolni bolj mastne jedi z žara. Ajvar hitro postane nekaj, kar gre skoraj k vsemu – na kruh, meso ali preprosto na krožnik »za zraven«. Prebranec pa je klasika, ki jo gostje pogosto začnejo jesti še pred glavno jedjo.

Nepogrešljive Naturetine zvezde vsake mize na prostem:

Kamniška gorčica: pravi kulinarični ponos Kamnika, ki ima že stoletno tradicijo. Brez nje si preprosto ne moremo predstavljati dobre klobase, sočnega burgerja ali pečenega kosa mesa. Vsaki jedi doda ostri značaj, ki prebudi brbončice.

hrustljave, ravno prav kisle in osvežilne. Vsak sendvič naredijo še boljši, vsak narezek pa takoj postane bolj privlačen za oko.

to je tisti izdelek, ki ga je v praksi tehnično nemogoče odpreti »samo za eno žličko«. Hitro se namreč zgodi, da postane obvezen namaz za vsak kos kruha in glavni krivec, da na pikniku vedno najprej zmanjka kruha.

klasika, ki na mizo sicer pride z namenom, da bo igrala vlogo priloge, a se zaradi svoje bogate strukture in polnega okusa zelo pogosto obnaša kot glavna zvezda večera, ki zasenči vse drugo.



Skrivnost je v kakovosti, tradiciji in okusu

Ime Eta naj bi nastalo po mali Meti, hčerki soustanovitelja, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti. FOTO: Shutterstock

Zakaj nam ti izdelki tako zelo odgovarjajo in zakaj se vedno znova vračamo prav k njim? Skrivnost ni v nikakršni čarovniji, ampak v dejstvu, da je vsak Naturetin izdelek rezultat skrbne priprave, najvišje kakovosti in lokalnega porekla sestavin. Ko kamniški mojstri dodajo še svoje znanje, nastane odličen, edinstven okus, ki ga prepoznamo še z zaprtimi očmi.

Zgodba znamke se začne v Kamniku, kjer ima Natureta svoje korenine. Med bolj znanimi anekdotami je tudi tista o nastanku imena Eta. Pravijo, da je nastalo po mali Meti, hčerki enega od soustanoviteljev, ki svojega imena še ni znala pravilno izgovoriti in je rekla kar »Eta«. Ime je ostalo in danes ga pozna praktično vsa Slovenija.

Iz majhne kamniške obrti je skozi desetletja zrasla prava kulinarična institucija, ki je leta 2003 ponosno dodala še besedico »natur« in svetu predstavila blagovno znamko Natureta. Danes si težko predstavljamo slovensko gospodinjstvo brez njihovih klasik.

Okusi, ki jih ljudje hitro prepoznajo

Prebranec pogosto postane prava zvezda večera, še preden je meso pečeno. FOTO: ETA Natureta

Pri dobrem pikniku običajno ni treba dolgo ugotavljati, kaj je ljudem najbolj všeč. To se vidi zelo hitro. Kozarec ajvarja se sprazni prej, kot smo pričakovali, kumarice izginejo še pred drugo rundo z žara. Nekdo si k mesu doda še malo gorčice, potem pa še malo. Prav zato slogan »Okus pove vse« tako dobro zadene bistvo.

Dodatki, zaradi katerih je piknik še boljši

Na spletni strani »Okus pove vse, tvoja zgodba tudi« lahko zapišete svoj najljubši Natureta trenutek in sodelujete v nagradni igri. FOTO: Shutterstock

Naturetini okusi nas spremljajo vse leto in so del naših malih ritualov. Če dobro pomislimo, pri nobenem pikniku ne gre le za hrano ali za same izdelke v kozarcih. Gre predvsem za neprecenljive prizore, in ker ima prav vsak med nami v rokavu vsaj eno takšno zabavno, iskreno, nerodno ali nepozabno anekdoto, povezano z Naturetinimi dobrotami, vas Natureta toplo vabi, da svojo izkušnjo delite z drugimi!

Prebranca zmanjkalo, še preden je zagorel žar?

FOTO: ETA Natureta

Gorčica, ki je prepričala tudi ameriške ocenjevalce Dobra gorčica je na pikniku obvezna, še posebej ob mesu z žara, klobasah ali zelenjavi. Naturetina nemleta gorčica ima za to zdaj tudi mednarodno potrditev: na tekmovanju World-Wide Mustard Competition 2026 v ZDA je osvojila srebrno medaljo med polnozrnatimi gorčicami. Tekmovanje, ki ga organizira National Mustard Museum iz Wisconsina, poteka že več kot 30 let in vsako leto privabi med 300 in 400 izdelkov z vsega sveta.

