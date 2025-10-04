Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Pozdravljeni!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
KARIKATURA
Dobra in slaba novica
O moštu in jezi.
Galerija
Dobra in slaba novica FOTO: Branko Babič
Branko Babič
4. 10. 2025 | 22:45
0:14
A+
A-
Vabljeni, da si ogledate
našo bogato zbirko karikatur
.
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Prijava na e-novice
Več iz teme
karikatura
Branko Babič
smeh
humor
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice
|
Karikatura
KARIKATURA
Dobra in slaba novica
O moštu in jezi.
Branko Babič
4. 10. 2025
| 22:45
22:36
Bulvar
|
Tuji trači
ODMEVNA LOČITEV
Kdo tolaži Nicole Kidman
Prvič po odmevni ločitvi so jo opazili v javnosti.
4. 10. 2025
| 22:36
22:25
Novice
|
Nedeljske novice
NE ME BASAT'
Kolumna Primoža Kališnika: Še je čas
V zadnjih dneh sem zares užival v dosežkih dveh mladih, ki sta najboljša na svetu, pa jima ničesar ne zavidam.
Primož Kališnik
4. 10. 2025
| 22:25
21:52
Novice
|
Slovenija
UMIK
Če imate doma to grozdje, ga nikar ne jejte
Serijska oznaka izdelka je 90/1/9/25, rok dobave pa od 2. septembra do 7. septembra.
4. 10. 2025
| 21:52
21:31
Bulvar
|
Suzy
SANJE SO SE URESNIČILE
Kristjan in Anna Maria Čeh: poroka namesto zlate medalje (Suzy)
Obvezo sta izpolnila in nedavno organizirala prav poseben dan, ko je naš atlet svojo najdražjo popeljal pred cerkveni oltar.
4. 10. 2025
| 21:31
21:25
Novice
|
Kronika
|
Doma
LAŽNE OBLJUBE
Na Idrijskem prevarant izmaknil več kot 50 tisoč evrov
Pretental ga je in se močno okoristil.
4. 10. 2025
| 21:25
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA
Prihajajo državno sponzorirani napadi?
S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025
| 09:41
Novice
|
Slovenija
ČAKALNE DOBE
Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...
Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025
| 10:55
Novice
|
Slovenija
VODNI VIRI
Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev
Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025
| 09:16
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA
Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu
Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025
| 09:04
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA
Prihajajo državno sponzorirani napadi?
S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025
| 09:41
Novice
|
Slovenija
ČAKALNE DOBE
Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...
Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025
| 10:55
Novice
|
Slovenija
VODNI VIRI
Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev
Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025
| 09:16
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA
Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu
Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025
| 09:04
Novice
|
Slovenija
OBJAVA
Razpis za predsednika uprave SDH
3. 10. 2025
| 08:33
Novice
|
Slovenija
ZAVAROVANJE
In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?
Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025
| 13:17
Novice
|
Slovenija
VODIK
Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji
Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025
| 08:20
Novice
|
Slovenija
VIDEO
»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)
Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025
| 16:05
Novice
|
Slovenija
OGREVANJE
Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj
Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025
| 10:39
Novice
|
Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?
V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025
| 09:27
Lifestyle
|
Stil
OPREMA DOMA
Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek
Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025
| 10:12
Novice
|
Slovenija
ČAKALNE DOBE
Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?
Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025
| 13:24
Lifestyle
|
Stil
OBRATI
Ko doseg ni več težava
Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice
3. 10. 2025
| 10:15
Novice
|
Svet
POVEZOVALNO
Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope
Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025
| 15:32
Lifestyle
|
Izlet
JESENSKE POČITNICE
Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili
Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice
3. 10. 2025
| 09:45
Lifestyle
|
Stil
PRIVARČUJTE
Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!
Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025
| 08:52
Novice
|
Slovenija
MLADI UPI
Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!
Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025
| 09:34
Novice
|
Slovenija
Zrak
Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?
Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice
22. 9. 2025
| 08:35
Novice
|
Slovenija
Bančništvo
Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev
V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice
3. 10. 2025
| 09:04
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE
Ali veste, kakšno mleko kupujete?
Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice
1. 10. 2025
| 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki