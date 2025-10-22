Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dobro jutro!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
KARIKATURA
Kadri
Zaščita in reševanje.
Galerija
Kadri FOTO: Branko Babič
Branko Babič
22. 10. 2025 | 22:45
0:13
A+
A-
Vabljeni, da si ogledate
našo bogato zbirko karikatur.
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Prijava na e-novice
Več iz teme
karikatura
Branko Babič
kadri
smeh
humor
šala
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice
|
Karikatura
KARIKATURA
Kadri
Zaščita in reševanje.
Branko Babič
22. 10. 2025
| 22:45
22:25
Novice
|
Kolumne
NA KOŽO
Kolumna Lovra Kastelica: Prijateljeva vrnitev
Moram reči, da je bilo življenje brez pametnega telefona zanimiva izkušnja.
Lovro Kastelic
22. 10. 2025
| 22:25
22:21
Novice
|
Slovenija
PRIPRAVE NA PRAZNIČNI DECEMBER
To je povedal župan o prižigu decembrskih luči v Ljubljani
Okraševanje Ljubljane se je že začelo.
22. 10. 2025
| 22:21
22:15
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE
Ločimo med gripo in prehladom
Če smo zboleli, nas praska po grlu in imamo vročino, kihamo in kašljamo, ostanimo doma; testiranje za covid-19 priporočljivo za ranljive skupine.
Aleksander Brudar
22. 10. 2025
| 22:15
21:42
Novice
|
Svet
NEODGOVORNI STARŠI
Poglejte si dramatične prizore: starša z dojenčkom obstala na ledeni poti, ljudje besni (VIDEO)
V visokogorju se je odvila prava drama. Starša sta se z devetmesečnim dojenčkom podala na ledeno in nevarno gorsko pot brez ustrezne opreme in zavarovanja.
22. 10. 2025
| 21:42
21:18
Bulvar
|
Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED
Iskrice v šovu! Kaj se res dogaja med Renato in Andrejem?
Postavil jo je pred morebitno nemogoč izziv.
22. 10. 2025
| 21:18
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
Prihranki
Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu
Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 08:09
Novice
|
Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo
Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025
| 13:14
Novice
|
Slovenija
Elektrika
Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?
Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 12:51
Lifestyle
|
Stil
LASERSKA TERAPIJA
Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit
Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025
| 12:15
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
Prihranki
Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu
Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 08:09
Novice
|
Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo
Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025
| 13:14
Novice
|
Slovenija
Elektrika
Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?
Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 12:51
Lifestyle
|
Stil
LASERSKA TERAPIJA
Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit
Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025
| 12:15
Novice
|
Slovenija
Prehrana
Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?
Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 15:41
Novice
|
Slovenija
Zdrava hrana
Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode
Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 13:11
Novice
|
Slovenija
Zrak
Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?
Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 12:08
Lifestyle
|
Stil
UDOBEN SLOG
Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje
Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025
| 11:28
Novice
|
Slovenija
Varčevanje
Nevidna roka, ki »krade« naš denar
Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025
| 09:35
Novice
|
Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA
Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?
Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025
| 09:37
Novice
|
Slovenija
Organizacija
Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo
Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 12:59
Novice
|
Slovenija
Industrija
MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja
Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 11:05
Novice
|
Slovenija
Počitnice
Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba
Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 09:35
Novice
|
Slovenija
VHODNA VRATA
Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov
V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025
| 12:00
Novice
|
Slovenija
Finance
Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih
V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:54
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA
Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije
Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice
21. 10. 2025
| 09:50
Novice
|
Slovenija
Podjetništvo
Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?
Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 09:01
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI
Varno na poti do športnih ciljev
Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice
21. 10. 2025
| 09:44
Novice
|
Slovenija
Podkast Sovoznik
»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)
Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc
3. 10. 2025
| 09:28
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Materinstvo
Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe
Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 13:56
Novice
|
Slovenija
Ogrevanje
Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja
Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice
21. 10. 2025
| 15:08
Novice
|
Slovenija
Ogrevanje
Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?
Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 10:02
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Čist zrak
Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«
Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:44
Novice
|
Slovenija
INTERVJU
Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)
Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo
17. 10. 2025
| 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki