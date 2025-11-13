  • Delo d.o.o.
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Zakol

Klali so tudi pri kmetu blizu protiturškega tabora, kjer so obglavili kozo.
FOTO: Volkovairina Getty Images
FOTO: Volkovairina Getty Images
Dušan Malovrh
 13. 11. 2025 | 22:25
2:42
A+A-

Dogodek v okolici Grosuplja je šokiral, ne pa tudi presenetil. Ni bilo namreč prvič, da so divji lovci na muho vzeli domačo žival, toda surovost, s katero so ji odvzeli življenje – na tako zverinstvo se navadni smrtniki ne moremo nikoli privaditi. Vedno znova nas pretrese.

Pod zidovi našega najbolj ohranjenega protiturškega tabora nad Cerovim je bila koza iz Martinove čredice obglavljena s kirurško natančnim rezom. To in pa dejstvo, da je s pašnika izginila samo njena glava, kadaver pa ostal zavržen na kraju zakola, pričata, da je storilec skrajno hladnokrven. Psiho.

Potem ni težko razumeti lastnika, ki je dejal, da je zanj osebno to umor, ki bi ga obravnaval enako kot podoben zločin nad človekom. »Tista pošast, ki je nič hudega sluteči živali sposobna odrezati glavo iz golega veselja, kdor je sposoben kaj takega narediti majhni kozici, verjetno nima težav podobnega narediti sočloveku.« Do tako mračnih misli je brezvestni klavec prignal radoživega in optimizma polnega kmetovalca odprtega duha in dobrega srca. Tudi zagnanega športnika, ki je z vso dušo za ferplej.

In ko smo se prebivalci tistih koncev zgražali nad storjenim, je med premlevanjem na površje priplavala vest o še eni grozljivki – klali so tudi na domačiji lučaj od Tabora Cerovo. Gospodar je pogrešil dva mlada pujska. Na mestu, kjer običajno pripravlja drva, je opazil kri. Veliko krvi. Sledi so ga vodile do bližnjega potočka, tam pa se je v vrečkah sredi žuboreče vode hladilo meso sinoči zaklanih in razkosanih odojkov ...

Ne lastnik koze ne lastnik prašičkov o krutih dejanjih nista obvestila policije. V prvem primeru kljub temu že ukrepajo, po uradni dolžnosti ali kako se že reče. Hvalevredno, da so se zavzeli, še bolj pomembno bi seveda bilo, če bi zlikovca čim prej ujeli in privedli pred roko pravice. Tako bi dali signal, da ima zakon o izročitvi nezakonitega orožja (brez posledic), ki ga je ravno včeraj sprejela vlada, res smisel. Signal, da državljani ne potrebujemo orožja pod vzglavjem, saj je policija sposobna in pripravljena poloviti falote. Nas pred njimi zaščititi. Ako pa signala državljani ne bomo dobili ... V tem primeru bi kot lastnik zaklane koze ali pujsov o izročitvi nezakonitega orožja dvakrat premislil. Če bi ga imel, kajpak. Če ga ne bi imel, bi si ga pa nabavil.

