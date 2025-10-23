Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Pozdravljeni!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
KARIKATURA
Ni vse v ceni
O nakupih.
Galerija
Cena FOTO: Branko Babič
Branko Babič
23. 10. 2025 | 22:45
0:08
A+
A-
Vabljeni, da si ogledate
našo bogato zbirko karikatur.
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Prijava na e-novice
Več iz teme
Branko Babič
karikatura
cena
nakupi
trgovina
Italija
ZADNJE NOVICE
23:00
Šport
|
Tekme
KONFERENČNA LIGA
Vroči Kovačević zagotovil zmago Celjanom v Dublinu
Celjani še do druge zmage v konferenčni ligi.
23. 10. 2025
| 23:00
22:45
Novice
|
Karikatura
KARIKATURA
Ni vse v ceni
O nakupih.
Branko Babič
23. 10. 2025
| 22:45
22:25
Novice
|
Kolumne
NA KOŽO
Kolumna Dušana Malovrha: Ocene
Zadnjič so me prsti močno zasrbeli, da bi si dal duška ...
Dušan Malovrh
23. 10. 2025
| 22:25
21:25
Bulvar
|
Suzy
MODNI RADAR
Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
V objektivu so se znašli Sanela Neli Bećirović, Alya in Tjaša Kokalj Jerala.
23. 10. 2025
| 21:25
21:15
Novice
|
Svet
BELA ZIMA
V Nemčiji napovedujejo ekstremno sneženje in »zimo stoletja«. Zakaj takšne napovedi?
Nemški portali so preplavljeni z opozorili o ekstremni zimi, zasneženih ulicah in neobičajnih vremenskih razmerah, ki naj bi zajele državo.
23. 10. 2025
| 21:15
21:03
Novice
|
Kronika
|
Doma
POGREŠANA OSEBA
Gregor (34) odšel neznano kam, nazadnje oblečen v delovna oblačila
Pogrešan je od torka.
23. 10. 2025
| 21:03
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo
Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025
| 13:14
Novice
|
Slovenija
Prehrana
Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?
Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 15:41
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST
Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem
Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice
23. 10. 2025
| 12:02
Novice
|
Slovenija
TRAJNOST
Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!
Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice
23. 10. 2025
| 11:37
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo
Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025
| 13:14
Novice
|
Slovenija
Prehrana
Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?
Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 15:41
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST
Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem
Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice
23. 10. 2025
| 12:02
Novice
|
Slovenija
TRAJNOST
Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!
Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice
23. 10. 2025
| 11:37
Novice
|
Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA
Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?
Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025
| 09:37
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA
To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici
Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice
21. 10. 2025
| 09:50
Novice
|
Slovenija
Zrak
Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?
Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 12:08
Novice
|
Slovenija
Elektrika
Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?
Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025
| 12:51
Novice
|
Slovenija
Varčevanje
Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?
Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025
| 09:35
Novice
|
Slovenija
Ogrevanje
Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?
Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025
| 15:08
Novice
|
Slovenija
INTERVJU
Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)
Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo
17. 10. 2025
| 09:15
Novice
|
Slovenija
Prihranki
Se bo elektrika podražila?
Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025
| 08:09
Novice
|
Slovenija
INVESTIRANJE
»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)
Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025
| 10:48
Novice
|
Slovenija
Podjetništvo
Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?
Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 09:01
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI
Varno na poti do športnih ciljev
Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice
21. 10. 2025
| 09:44
Lifestyle
|
Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA
Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo
Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025
| 09:45
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI
Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati
Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice
23. 10. 2025
| 11:10
Novice
|
Slovenija
Podkast Sovoznik
Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)
Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025
| 09:28
Novice
|
Slovenija
Industrija
Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način
Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 11:05
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Materinstvo
Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom
Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 13:56
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Čist zrak
Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«
Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:44
Novice
|
Slovenija
Zdrava hrana
Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode
Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice
22. 10. 2025
| 13:11
Lifestyle
|
Stil
LASERSKA TERAPIJA
Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit
Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025
| 12:15
Novice
|
Slovenija
Ogrevanje
Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?
Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 10:02
Novice
|
Slovenija
Tehnološki velikani
Kako prepoznati lažni glas sodelavca
Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025
| 09:06
Novice
|
Slovenija
VHODNA VRATA
Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi
V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025
| 12:00
Novice
|
Slovenija
Finance
Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih
V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025
| 08:54
Lifestyle
|
Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ
Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?
Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025
| 14:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki