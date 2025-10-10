Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Pozdravljeni!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
KARIKATURA
Skrivalnica ...
O igricah.
Galerija
Skrivalnica. FOTO: Marko Kočevar
Marko Kočevar
10. 10. 2025 | 22:45
A+
A-
Vabljeni, da si ogledate
našo bogato zbirko karikatur.
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Prijava na e-novice
Več iz teme
karikatura
Marko Kočevar
ZADNJE NOVICE
22:40
Razno
DELOINDOM
To je barva, ki bo v 2026 preplavila slovenske domove - ste pripravljeni?
Prihajajo barvni trendi leta 2026 – v ospredju bodo trije odtenki modre: svetlo, živahno in temno modra. Odkrijte, kako jih vključiti v svoj dom.
10. 10. 2025
| 22:40
22:25
Novice
|
Kolumne
NA KOŽO
Kolumna Tomice Šuljića: Težave s policisti in Štajerci
Boj zamejskih rojakov za obstoj v germanskih krajih še zdaleč ni dolg le sedem desetletij; evropska zgodovina je dolga in pisana kakor pri nas tako pri sosedih.
Tomica Šuljić
10. 10. 2025
| 22:25
21:25
Novice
|
Kronika
|
Doma
GROZLJIVE FOTOGRAFIJE
To je Dejan, ki se otroški pornografiji ni mogel odreči niti na Dobu
Dejanu Čadežu so prisodili dve leti in pol zapora, zaradi zaradi otroške pornografije je sicer že sedel.
Tanja Jakše Gazvoda
10. 10. 2025
| 21:25
21:24
Lifestyle
|
Astro
ASTROLOGIJA
Znamenja, ki nikoli ne odnehajo. Ste med njimi?
Katera astrološka znamenja so najbolj vztrajna in nepopustljiva?
10. 10. 2025
| 21:24
21:07
Novice
|
Svet
ZLATI RT
Bo biser Jadrana živel samo še v spominih? Priljubljena plaža vse bolj uničena
Ali bo ta generacija zadnja, ki bo Zlati rt videla takšnega, kot ga poznamo z razglednic in iz spominov?
10. 10. 2025
| 21:07
21:01
Bulvar
|
Suzy
DUHOVNI NASVET
Mychi: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)
Ko se kolo vrača – se pokaže pot naprej skozi razpoke preteklih obljub.
10. 10. 2025
| 21:01
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
DOGODEK
Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola
Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 09:21
Novice
|
Slovenija
Gradnja
Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse
V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice
7. 10. 2025
| 11:50
Lifestyle
|
Izlet
MARIBOR
Štajerska uvaja zanimivo novost
Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025
| 09:37
Lifestyle
|
Izlet
JESENSKE POČITNICE
Najlepši jesenski razgledi – z vlakom
Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice
8. 10. 2025
| 12:31
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
DOGODEK
Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola
Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 09:21
Novice
|
Slovenija
Gradnja
Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse
V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice
7. 10. 2025
| 11:50
Lifestyle
|
Izlet
MARIBOR
Štajerska uvaja zanimivo novost
Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025
| 09:37
Lifestyle
|
Izlet
JESENSKE POČITNICE
Najlepši jesenski razgledi – z vlakom
Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice
8. 10. 2025
| 12:31
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA
Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)
To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 09:03
Novice
|
Slovenija
ENERGIJA
Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe
Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice
10. 10. 2025
| 08:23
Novice
|
Slovenija
Nadaljevanka
Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?
Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 08:42
Novice
|
Slovenija
PODKAST
Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)
Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 14:46
Novice
|
Slovenija
Obnova gozdov
Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov
V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice
7. 10. 2025
| 10:06
Novice
|
Slovenija
Posel
Država končno olajšala življenje podjetnikom?
S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 09:15
Novice
|
Slovenija
POLLETJE
Slovenske železnice z novim mejnikom
Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice
7. 10. 2025
| 14:07
Novice
|
Slovenija
Nadaljevanka
Iz mesta na vas za zdravje ljudi
Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice
6. 10. 2025
| 08:40
Razno
VLAGANJE
Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?
Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025
| 11:56
Lifestyle
|
Stil
ELEKTRIČNO
Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno
T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025
| 11:53
Lifestyle
|
Izlet
JESENSKE POČITNICE
V dvoje je lepše
Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025
| 09:37
Lifestyle
|
Izlet
JESENSKE POČITNICE
Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um
Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice
10. 10. 2025
| 09:17
Lifestyle
|
Stil
ZIMA
Bomo spet kurili na drva in pelete?
V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025
| 08:56
Novice
|
Slovenija
Podatki
Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države
Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice
10. 10. 2025
| 13:59
Novice
|
Slovenija
Nagrada
Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!
Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice
9. 10. 2025
| 09:46
Lifestyle
|
Svetovalnica
BOLEČINE
Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje
Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025
| 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki