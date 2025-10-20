Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dobro jutro!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
KARIKATURA
Vojna in mir ...
O sreči pri nas.
Galerija
Vojna in mir ... FOTO: Branko Babič
Branko Babič
20. 10. 2025 | 22:45
0:14
A+
A-
Vabljeni, da si ogledate
našo bogato zbirko karikatur.
Naročite se na e-novice
Uredništvo vam bo dnevno v vaš e-nabiralnik pošiljalo izbor najpomembnejših novic. Brezplačno. Odjavite se lahko kadarkoli.
Prijava na e-novice
Več iz teme
karikatura
Branko Babič
ZADNJE NOVICE
23:31
Novice
|
Kronika
|
Na tujem
GLORIA
Nesreči vzpenjače v Lizboni botrovala okvara kabla
V nesreči tirne vzpenjače Gloria je 3. septembra umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev in 11 tujcev.
20. 10. 2025
| 23:31
23:21
Novice
|
Slovenija
POGUMNO V PRIHODNOST
Ljubljana prihodnosti: Vse bistvene storitve le 15 minut stran
Opozicija je župana Jankovića pozvala h gradnji metroja.
20. 10. 2025
| 23:21
22:55
Novice
|
Kronika
|
Doma
NAJDENI KLJUČI
Če ste jih izgubili, vas čakajo na Policijski postaji Žalec (FOTO)
Najdene ključe je na policijsko postajo prinesel občan.
20. 10. 2025
| 22:55
22:45
Novice
|
Karikatura
KARIKATURA
Vojna in mir ...
O sreči pri nas.
20. 10. 2025
| 22:45
22:28
Novice
|
Kronika
|
Doma
KAZNIVO DEJANJE
Trk v Kopru: voznik avtobusa izsilil najstnika, 72-letnica z glavo udarila v ročaj
Ob sunkovitem zaviranju se je 72-letna potnica na avtobusu z glavo udarila v ročaj sedeža.
20. 10. 2025
| 22:28
22:25
Novice
|
Kolumne
NA KOŽO
Komentar Gorazda Nejedlyja: Kako naprej s Slovenijo?
Le vprašanje časa je bilo, kdaj bosta trčili filozofiji Matjaža Keka in Alberta Riere.
Gorazd Nejedly
20. 10. 2025
| 22:25
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
EUROSKILLS
Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)
Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025
| 08:15
Novice
|
Slovenija
Finance
Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih
V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:54
Novice
|
Slovenija
Fizioterapija
Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?
Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice
14. 10. 2025
| 09:39
Novice
|
Slovenija
ENERGETIKA
Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja
Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025
| 09:46
IZBRANO ZA VAS
Novice
|
Slovenija
EUROSKILLS
Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)
Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025
| 08:15
Novice
|
Slovenija
Finance
Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih
V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:54
Novice
|
Slovenija
Fizioterapija
Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?
Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice
14. 10. 2025
| 09:39
Novice
|
Slovenija
ENERGETIKA
Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja
Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025
| 09:46
Novice
|
Slovenija
Ogrevanje
Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?
Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 10:02
Novice
|
Slovenija
Pohodništvo
Vrhunski športniki so izbrali te športne copate
Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice
15. 10. 2025
| 08:12
Lifestyle
|
Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«
Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025
| 08:47
Novice
|
Slovenija
Podkast Sovoznik
»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)
Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc
3. 10. 2025
| 09:28
Novice
|
Slovenija
Organizacija
Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo
Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 12:59
Novice
|
Slovenija
Elektrika
Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?
Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 12:51
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Pohodništvo
Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret
Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice
15. 10. 2025
| 08:10
Lifestyle
|
Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA
Kaj pa, če imam premalo kosti?
Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025
| 08:41
Novice
|
Slovenija
Počitnice
Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba
Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 09:35
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Čist zrak
Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«
Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 08:44
Lifestyle
|
Aktivni in zdravi
Materinstvo
Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe
Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 13:56
Novice
|
Slovenija
Podjetništvo
Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?
Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice
20. 10. 2025
| 09:01
Novice
|
Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA
Ali poročati o napadu ali ga prikriti?
Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025
| 09:37
Lifestyle
|
Stil
UDOBEN SLOG
Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje
Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025
| 11:28
Novice
|
Slovenija
Potniški promet
To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini
Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice
15. 10. 2025
| 08:16
Novice
|
Slovenija
Prehrana
Lahko res verjamemo prehranskim oznakam na živilih?
Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice
16. 10. 2025
| 15:41
Novice
|
Slovenija
INTERVJU
Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)
Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo
17. 10. 2025
| 09:15
Novice
|
Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA
Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?
Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025
| 10:06
Novice
|
Slovenija
Zrak
Alarmantno: Le 5 % stavb v Sloveniji ustreza zelenim standardom
Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 12:08
Lifestyle
|
Stil
STIL
Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost
Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus
15. 10. 2025
| 10:24
Novice
|
Slovenija
RABA ENERGIJE
Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico
Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025
| 10:55
Lifestyle
|
Stil
LASERSKA TERAPIJA
Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit
Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025
| 12:15
Novice
|
Slovenija
INTERVJU
To je dokaz, da plača ni ključna (video)
Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice
17. 10. 2025
| 11:59
Novice
|
Slovenija
Energetika
Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?
Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice
14. 10. 2025
| 15:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki