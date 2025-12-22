  • Delo d.o.o.
V ZVEZDAH

Kdo ima dar zdravljenja

Ribi z intuicijo, device z natančnostjo, škorpijoni z močjo, raki s skrbnostjo in vodnarji z inovativnostjo svet spreminjajo na bolje.
Device so pogosto odlične v zdravstvenih poklicih, kot so zdravniki, medicinske sestre ali farmacevti. FOTO: Sanja Radin/Getty Images
Device so pogosto odlične v zdravstvenih poklicih, kot so zdravniki, medicinske sestre ali farmacevti. FOTO: Sanja Radin/Getty Images
S. N.
 22. 12. 2025 | 17:00
3:14
A+A-

Astrologija nam pomaga razumeti, kako zvezde in planeti vplivajo na naša življenja. Med številnimi vplivi, ki jih lahko razberemo iz zvezdne karte, je tudi sposobnost zdravljenja. Nekatera zodiakalna znamenja so še posebej nadarjena za zdravljenje in pomoč drugim. Katera so torej naravni zdravilci?

Sočutje in intuicija

Ribe so znane po svoji izjemni občutljivosti in sočutju. Ljudje, rojeni v tem znamenju, imajo neverjetno sposobnost, da se vživijo v čustva drugih ter jim nudijo tolažbo in podporo. Njihova intuicija jim omogoča, da zaznajo bolečino in stisko, še preden jim posamezniki to povedo. Zaradi tega so pripadniki pogosto odlični psihologi, terapevti ali svetovalci, ki znajo s svojim mirnim pristopom pomagati ljudem v stiski.

Natančnost in skrbnost

Device so znane po svoji natančnosti, organiziranosti in skrbnosti. To znamenje je izjemno pozorno na podrobnosti in vedno iščejo načine, kako izboljšati situacijo. Device so pogosto odlične v zdravstvenih poklicih, kot so zdravniki, medicinske sestre ali farmacevti. Njihova sposobnost analiziranja in reševanja problemov jih dela naravne zdravilce, ki se ne ustavijo, dokler ne najdejo rešitve za težave svojih pacientov.

Moč in regeneracija

Škorpijoni so znamenje preobrazbe in regeneracije. Sposobni so se soočiti z najtežjimi izzivi in iz njih izidejo še močnejši. Ta notranja moč jim omogoča, da pomagajo drugim skozi proces zdravljenja. Pogosto so odlični terapevti, ki se specializirajo za globoko čustveno delo, kot so psihoterapija ali hipnoterapija. Njihova sposobnost, da prodrejo v globine človeške psihe, jim omogoča, da pomagajo ljudem pri premagovanju travm in ponovnem odkrivanju notranje moči.

Razmislite, kako lahko svoje naravne talente uporabite za pomoč drugim in ustvarjanje bolj zdravega in srečnejšega sveta.

Skrb in negovanje

Rak je znamenje, ki je znano po skrbi za druge in negovanju. Ljudje, rojeni v njem, imajo naravno sposobnost, da ustvarijo varno in ljubeče okolje za tiste, ki jih obkrožajo. Raki so pogosto odlični negovalci, bodisi kot starši, učitelji ali socialni delavci. Njihova sposobnost, da nudijo čustveno podporo in ljubezen, je neprecenljiva za proces zdravljenja.

Inovativnost in humanitarnost

Vodnarji so znani po svoji inovativnosti in humanitarnosti. Imajo sposobnost videti širšo sliko in iščejo rešitve, ki koristijo celotni skupnosti. Pogosto so pionirji na področju alternativne medicine, energijskega zdravljenja ali drugih inovativnih pristopov k zdravju. Njihova želja pomagati človeštvu in izboljšati svet jih dela naravne zdravilce, ki vedno iščejo nove načine za izboljšanje zdravja in dobrega počutja.

Škorpijoni so lahko psihoterapevti. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Škorpijoni so lahko psihoterapevti. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

