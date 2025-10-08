  • Delo d.o.o.
POROČILO O STANJU KMETIJSTVA

Manj kmetij obdeluje več površin, ponekod se je stopnja samooskrbe povečala

Stanje kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva je bilo lani boljše kot leto prej.
Lani se je dvignila samooskrba s sadjem, ki je 27-odstotna. Foto: Mavric Pivk

Lani se je dvignila samooskrba s sadjem, ki je 27-odstotna. Foto: Mavric Pivk

Število govedi je bilo lani najnižje po letu 2005, pri čemer se nadaljuje skrb vzbujajoče upadanje števila plemenskih živali. FOTO: Tomi Lombar

Število govedi je bilo lani najnižje po letu 2005, pri čemer se nadaljuje skrb vzbujajoče upadanje števila plemenskih živali. FOTO: Tomi Lombar

Simona Fajfar
 8. 10. 2025 | 08:41
5:48
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so pripravili Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2024, ki kaže, da so bili lanski ekonomski rezultati kmetijstva občutno boljši kot v letu prej. Vendar se pri nas nadaljuje zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev, a, pozor, te obdelujejo čedalje več kmetijskih površin. Lani so kmetje v povprečju obdelovali 8,9 hektarja kmetijskih zemljišč, kar je nekoliko več kot leta 2020, ko so obdelovala 8,1 hektarja. Za 13 odstotkov se je povečalo število gospodarstev, ki obdelujejo več kot 20 hektarjev.

V primerjavi z letom 2023 se je povečal skupni obseg kmetijske proizvodnje, in sicer za pet odstotkov, kar pa je še vedno nekoliko pod povprečjem zadnjih let. Rastlinska pridelava se je povečala za približno 10 odstotkov, živinoreja pa je ostala na ravni prejšnjega leta. Leta 2024 je bilo več pridelovalnih površin kot v letu prej namenjenih pridelavi oljnic, zelenjadnic in sladkorne pese, zmanjšale pa so se pridelovalne površine žita, krompirja, zelene krme, suhih stročnic in krmnih korenovk.

Upad plemenskih živali

Lanska letina je bila za večino njivskih posevkov boljša kot v zelo podpovprečnem letu prej, izjema so bili le krmne korenovke in hmelj. Letina sadja je bila v intenzivnih in ekstenzivnih nasadih mnogo boljša od predhodne, letina grozdja pa je bila že četrto leto zapored podpovprečna. Skupni pridelki so bili lani manjši le pri hmelju in suhih stročnicah, pri vseh drugih skupinah njivskih posevkov in na trajnem travinju pa so bili večji. Pridelek sadja je bil še enkrat večji kot v letu 2023, pomembno manjši pa je bil pridelek grozdja.

1,7 milijarde

evrov znaša vrednost slovenske kmetijske proizvodnje.

V živinoreji se je zmanjševanje proizvodnje ustavilo. Lani so se prirasti večinoma povečali, od tega najbolj, za štiri odstotke, prireja perutninskega mesa, kjer se nadaljuje izrazita rast. Prireja govejega in prašičjega mesa se je povečala za približno odstotek, manjša je bila le prireja mesa drobnice. Število govedi je bilo najnižje po letu 2005, pri čemer se nadaljuje skrb vzbujajoče upadanje števila plemenskih živali. Število krav je doseglo najnižjo raven doslej, kar povečuje odvisnost Slovenije od uvoza telet.

V nasprotju z govedorejo se je v prašičereji prvič po dveh desetletjih zmanjševanja povečalo število plemenskih svinj za skoraj petino, tako da je v reji ponovno več kot 230.000 prašičev. Stalež drobnice ostaja razmeroma stabilen in presega 140.000 živali.

Prireja kravjega mleka je bila lani odstotek višja in je dosegla 610.000 ton, prireja mleka drobnice pa se je zmanjšala za tri odstotke. Proizvodnja jajc je bila nižja kot leto prej. Po rekordno slabi čebelarski sezoni leta 2023 je bila lanska letina boljša in blizu povprečju zadnjega desetletja.

Povečana dodana vrednost

Stopnje samooskrbe so se zvišale pri žitu, krompirju, zelenjavi, sadju in medu, znižale pa pri mesu, mleku in jajcih. Domača proizvodnja je presegala domačo porabo pri mleku, saj je znašala 129 odstotkov, pri perutninskem mesu 107 odstotkov in pri koruzi za zrnje 103 odstotke. Stopnja samooskrbe vseh vrst žit se je zvišala na 81 odstotkov, k čemur so prispevale višje stopnje samooskrbe pri vseh posameznih vrstah žit z izjemo koruze za zrnje. Samooskrba s krompirjem se je povečala na 41 odstotkov, samooskrba z zelenjavo pa na 37 odstotkov. Dvignila se je tudi samooskrba s sadjem, ki je 27-odstotna.

Samooskrba se je znižala pri govejem (na 98 odstotkov) in prašičjem mesu (na 35 odstotkov), kar je posledica padca prireje in povečanja domače porabe. Pri jajcih je bil zaradi manjše proizvodnje zaznan padec stopnje samooskrbe na 87 odstotkov, kar je najnižja stopnja, odkar se spremljajo podatki. Samooskrba z medom se je povečala na 51 odstotkov.

Če je bila letina sadja mnogo boljša od predhodne, je bila letina grozdja že četrto leto zapored podpovprečna.

Ekonomski rezultati kmetijstva so bili občutno boljši kot v letu prej in nekoliko nad povprečjem preteklega petletnega obdobja. Neto dodana vrednost kmetijstva se je v primerjavi z letom 2023 realno povečala za okoli dve petini, faktorski dohodek pa realno za skoraj petino. Ob nekoliko višji vrednosti kmetijske proizvodnje, ki je nominalno blizu 1,7 milijarde evrov, in občutno nižji vmesni potrošnji je faktorski dohodek nominalno znašal 617 milijonov evrov. »Povečanje dohodkov v primerjavi s predhodnim letom je predvsem posledica večjega obsega proizvodnje – predvsem rastlinske pridelave – ter intenzivnejšega padca cen inputov od cen kmetijskih proizvodov,« pravijo v poročilu.

Primerjava z evropskim kmetijstvom v letu 2020 kaže, da Slovenija še vedno precej zaostaja, saj v Sloveniji povprečno kmečko gospodarstvo še vedno obdeluje skoraj trikrat manj kmetijskih površin, kot znaša povprečje evropskih držav. Še večje so razlike v živinoreji, saj glede na površine redimo trikrat manj govedi, šestkrat manj prašičev ter petkrat manj ovc in koz. »Slovenija tudi z vidika specializacije proizvodnje nekoliko zaostaja za povprečjem 27 evropskih držav, kmetije pa dosegajo tudi več kot dvakrat manjši standardni prihodek od povprečja držav Evropske unije,« so zapisali. 

kmetijstvo samooskrba Slovenija Kmetijski inštitut Slovenije
