Saj ni res, pa je: polovica uvoženega medu je ponarejena!

GROZLJIVE UGOTOVITVE

Nekateri ponaredki so tako dobri, da jih zelo težko odkrijejo.

Najstarejši sejem, ki ga gosti Celjski sejem, je čebelarski ApiSlovenija: letos je bil na sporedu že 48., osrednja tema pa je bila posvečena ponaredkom medu. To pa zato, ker ima Evropska unija v zadnjih letih s tem silne težave. Uradni podatki Evropske komisije za lani kažejo, da je bilo na evropskem trgu pri uvozu iz tretjih držav kar 46 odstotkov ponarejenega medu, gre za različne sladkorne mešanice z dodatki. Celjski govorci so imeli v mislih tudi koordinirani nadzor pristnosti uvoženega medu v 18 državah, ki je v EU potekal že v letih 2021 in 2022. 80 % medu, pridelanega v Sloveniji, ...