Traktorji za male in velike kmete (FOTO)

Od 3. do 5. oktobra 2025 je na hipodromu Komenda potekal jubilejni 30. jesenski kmetijsko-obrtni sejem. Odprla ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar, za obiskovalce pa sta bila vstop in parkiranje brezplačna.

Pestra ponudba

Na prvem sejmu pred 30 leti je bilo le deset razstavljavcev, na letošnjem pa jih je bilo več kot 600. Med njimi je bilo veliko takšnih, ki imajo produkte, namenjene kmetijstvu, razstavljali pa so tudi drugi ponudniki. Veliko prostora je bilo namenjenega kmetijski tehniki, tako traktorjem kot tudi drugim kmetijskim strojem in napravam. Traktorje je predstavljalo lepo število ponudnikov, ni pa bilo vseh, ki prodajajo traktorje v Sloveniji. Nekateri so imeli ravno v tem času dneve odprtih vrat v svojih podjetjih.

Na sejmu smo lahko videli najrazličnejše traktorje, tako standardne kot sadjarsko-vinogradniške in gorske, dvoriščne itd. Bila je tudi ponudba enoosnih traktorjev in specialnih izvedb za delo na strmini. Videli smo vrtne traktorje ter robote za košnjo trave, marsikaj se je našlo za komunalne potrebe, skratka, ponudba za male in velike kmete. Na ogled je bilo tudi veliko priključkov za najrazličnejša dela v kmetijstvu.

Prodaja pada

Ponudba je eno, prodaja pa drugo. V letošnjih prvih osmih mesecih smo imeli 630 registriranih novih traktorjev, kar je 7,8-odstotno znižanje v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu, to pomeni 53 traktorjev manj. Po prodaji novih še vedno vodi New Holland, ki ima letos v prvih osmih mesecih registriranih 96 novih traktorjev.

Vodilno mesto ima že vrsto let. Na drugem mestu po prodaji je indijski Solis; z letno proizvodnjo do 300.000 traktorjev je eden od treh največjih proizvajalcev kmetijske mehanizacije v Indiji in med petimi največjimi proizvajalci traktorjev na svetu. Svoje traktorje prodajajo v več kot 150 deželah. Solis je v Sloveniji zadnja leta pravi prodajni hit, v letošnjem letu so jih do konca avgusta registrirali 75 novih.

Na tretjem mestu je pri nas Deutz Fahr, na četrtem John Deere. V tej statistiki pa ni ATV-jev – motornih štirikolesnikov, ki glede na homologacijske listine pogosto pridejo v osnovno, neobdelano statistiko. Ker se ne uporabljajo za kmetijska dela, jih pri analizi traktorjev ne upoštevamo.

Trend prodaje traktorjev se tudi letos obrača navzdol, preostali meseci verjetno ne bodo prinesli večjega preobrata. Trend padanja nakupov novih traktorjev so zaznali tudi v drugih državah po Evropi.

Traktor je za kmeta sicer draga investicija, vendar danes še bolj kot včasih velja, da brez tehnike niti v kmetijstvu ne gre. Za vleko in pogon priključkov še vedno potrebujemo (dizelski) traktor.

Solis S90 shuttle XL v posebni črni izvedbi. Ta testni model stane 48.000 evrov z DDV, sicer pa je cena osnovnega modela od 40.600 evrov. Ta ima 90 KM (67,3 kW). FOTO: Tomaž Poje

Koprsko podjetje Ascon je v Komendi predstavljalo traktorje Landini, Goldoni in Pasquali. V prodajnem programu imajo tudi druge kmetijske stroje in naprave. FOTO: Tomaž Poje

Med večjimi traktorji smo opazili claas axion 830 cmatic. Njegova maksimalna moč je 243 KM, brezstopenjska transmisija pa omogoča hitrost do 50 km/h. Tehta dobrih devet ton. FOTO: Tomaž Poje