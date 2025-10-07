  • Delo d.o.o.
ŠMARTNO OB PAKI

Vsako leto iz grozdja s trt prijateljstva stisnejo prav poseben mošt

Pred desetletjem so posadili potomko najstarejše trte na svetu.
Jože Miklavc
 7. 10. 2025 | 13:10
1:57
A+A-

Ko so vinogradniki ob soglasju župana Janka Kopušarja sredi Šmartnega ob Paki pred desetimi leti posadili podarjeno sadiko modre kavčine, potomko najstarejše trte na svetu z Lenta, se jim še sanjalo ni, kaj bo to pomenilo za delovanje in povezanost tamkajšnjih malih in srednje velikih imetnikov vinogradov, združenih v strokovno društvo, ki so ga doslej vodili Franc Malus, Peter Krajnc, Miha Fajfar in aktualna predsednica Mojca Praprotnik Primožič. Ne le da so iztisnili prvi mošt in pridobili novo vino, šmarško kavčino, kmalu zatem so vsi uradniki imetniki potomk trgali svoje brajdice žametne črnine hkrati ter jih prinašali pred cerkev sv. Martina in vsipali v skupni čeber za kletarjenje.

125
KILOGRAMOV grozdja so zbrali.

V središču Šmartnega ob Paki so tako letos znova opravili slovesno trgatev znamenite občinske trte. Po uradnem poročilu tajnika društva Alojzija Slemenška je letina znova posebna po tem, da so k sloviti brajdi prinesli grozdje svojih certificiranih potomk tudi številni vinogradniki, člani Društva vinogradnikov Šmartno, združili grozde v skupni kadi in iz trt prijateljstva stisnili mošt za prav posebno šmarško kavčino: 21 vinogradnikov je prineslo skupaj 125 kg grozdja, po oceni kletarke in predsednice društva bodo iz njega pridelali okrog 80 litrov vina. Sladkorna stopnja grozdja 75 °Oe (oechslov) obeta prav spodobno vino prijateljstva.

Takšnega pristopa pridelave šmarške kavčine je vesel tudi župan Kopušar, ki vino podari ob poslovnih in posebnih priložnostih. Trgatve potomke se je udeležilo veliko vinogradnikov, predvsem pridelovalcev butičnih vinskih sort, ki uspevajo na najbolj severozahodnem območju vinogradniške pokrajine Podravje.

