Kolumna Aleksandra Brudarja: Ustavo v vsak žep

Nekaj dni pred novim šolskim letom tako v strokovni kot laični javnosti odmeva odločitev ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino o podeljevanju izvoda slovenske ustave učencem prvega razreda osnovne šole in dijakom prvih letnikov srednjih šol. Prvošolčki bodo ob tem dobili še slovensko zastavico. »S tem dejanjem želimo mladim ob pomembni življenjski prelomnici predati tudi jasno sporočilo: znanje, svoboda, odgovornost in pripadnost skupnosti so temelji, na katerih gradimo našo prihodnost. Ustava predstavlja temelj naše demokratične in pravne države, slovenska zastava pa simbol naše državnosti, samostojnosti in skupne identitete. Želimo, da mladi te vrednote poznajo, razumejo in jih nekoč kot aktivni državljani tudi sami soustvarjajo,« je sporočil minister Borut Rončević.

Mnenja o tem, ali je primerno, da takšno darilo v roke prejmejo že šest let stari otroci, so deljena. Večina jih v tem obdobju še ne zna prebrati povsem preproste pravljice, kaj šele tako pomembnega dokumenta, kot je slovenska ustava. Zato se bodo morali učitelji in starši precej potruditi, da jim bodo njeno vsebino predstavili na razumljiv način.

Ustava je zagotovo bolj koristno čtivo kot vsebina na družbenih omrežjih.

Morda bi bilo bolje, da bi prvošolčki v roke dobili ilustrativni prikaz najpomembnejših členov v njej. Oziroma Ustavo v stripu, ki je nastala kot skupni projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20. obletnici sprejetja slovenske ustave. Še danes si je mogoče 69 strani dolgo knjižico ogledati na spletni strani slovenskega parlamenta. Po drugi strani pa jim tudi tista bolj resna različica ne more škoditi, mar ne?

Tako kot tudi njihovim staršem ne. Morda jo bodo pa vsaj ti prelistali in v njej našli kakšno pomembno sporočilo, ki jim bo pomagalo pri nadaljnji vzgoji otroka. Denimo tisto o enakosti pred zakonom, pa varstvu človekove osebnosti in dostojanstva ter prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti. Vse to še kako oblikuje otrokov pogled na svet in sobivanje s sočlovekom, pa četudi tisti členi, zapisani v ustavi, delujejo še tako pravniško suhoparni. In takšno čtivo, ki je hkrati najvišji in temeljni pravni akt v državi, je zagotovo bolj uporabno in koristno kot pa tisto, ki ga otroci, tudi tisti najmlajši, lahko z le nekaj kliki na svojih pametnih mobilnih napravah najdejo na različnih družbenih omrežjih. Zato bi bilo v prihodnje dobro razmisliti, da bi ustavo v roke prejeli tudi otroci višjih razredov osnovne šole oziroma še dijaki drugega, tretjega in četrtega letnika.