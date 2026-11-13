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Kolumna Bojana Budje: 32 let kasneje

Pa smo preživeli! Tako včerajšnji petek, trinajstega, kot večtedensko večidel nakladanje in trosenje bolj ali manj neuresničljivih obljub 614 za županske fotelje prijavljenih kandidatk in kandidatov.
FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik
Bojan Budja
 13. 11. 2026 | 22:25
2:54
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Bi rekel, da smo naposled rešeni zavez, kako bo v imenu našega blagostanja prav vsaka uličica v slehernem domačem kraju slehernega volivca še dodatno asfaltirana, kako bo novozgrajenih mostov toliko, da vsaj polovica rečnega ribjega življa nikoli več ne bo videla rečne svetlobe, kako bodo zdravniki specialisti, posebej pa oni na urgencah, v vrsti čakali na morebitne paciente, kako nam bo novoizvoljeni župan vsakodnevno lajšal in lepšal življenje, po potrebi nam odstopil celo svojo ljubico ter še in še.

Danes je molk, strožji od tistega med cerkveno mašo. Kar se seveda neizmerno prileže po prisilnem gledanju in poslušanju onih ter takih, katerih IQ sega do številke obuvala otroške nogice. Jutri nas seveda čaka še sklepno dejanje, ki bo marsikje doživelo reprizo na 29. novembra dan. Ko bo drugi krog volitev v seveda okrnjeni zasedbi, zgolj prvi proti drugemu. Kakor koli, želim vam srečno roko jutri in nemara še na eks dan republike. Takrat bomo nepreklicno dobili še zadnje od skupaj 212 županov, kolikor Slovenija trenutno premore občin.

Jutri izberite tistega, ki vas je prepričal. Resnici na ljubo, ni jih veliko.

Današnjo obliko lokalne samouprave smo Slovenci dobili leta 1994, verjeli ali ne, njen začetek na teh naših podalpskih tleh pa sega še v davno leto 1850. Ko so bili po marčni revoluciji in sprejetju nove ustave izvoljeni prvi občinski sveti. 32 let je torej, kar smo se odpravljali na prve lokalne volitve in izbirali prvih 147 županov, do danes se je število občin povečalo za kar 65. Zadnji sta se priključili Mirna in Ankaran, prestižni status mestne občine pa jih premore 12; zadnje si ga je prilobiralo Krško.

Jutri izberite tistega, ki vas je prepričal. Resnici na ljubo, ni jih veliko. Kajti nič ne pomaga govoriti resnico, če nikogar ne prepriča, tudi nič ne pomaga imeti čudovite vsebine, če niso pravilno oznanjene. Bržčas edini učitelj retorike pod Alpami Zdravko Zupančič bi zagotovo veliko večino letošnjih kandidatov kar s časovnim strojem poslal na strokovno ekskurzijo abecede pogovorov k Sokratu. Največjemu mojstru dialoga na zemeljski obli. In če resnično želijo biti kaj več od povprečnežev, naj tokratni poraženci že dan po volitvah začnejo novo kampanjo. Kajti tisto pravo govorništvo, ki prepričuje in prepriča, je kot vino. Zori počasi.

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