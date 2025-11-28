Kolumna Bojana Budje: Black December

Včasih bi jutrišnji datum slavili drugače. Kot rojstni dan nečesa. V šoli so me namreč učili, da je bila 29. novembra 1943 v Jajcu spočeta eks Juga. A ti časi so neizbežno mimo, domala nihče se jih več ne spomni, navsezadnje tudi Juge že 35 let ni več. Sedaj nadomestno častimo nekaj, česar takrat nismo poznali. Denimo Black Friday. Poslovenjeno črni petek. Zgodil se nam je danes, s priporočeno pošiljko so nam ga kajpak poslali Američani.

Gre za izum, ki je prvotno simboliziral prometni kaos, ki so mu v ZDA vsakoletno priča dan po zahvalnem dnevu; ta pa vselej pade na četrti četrtek v novembru. A je Black Friday kmalu začel dobivati prestižnejši pomen, naposled je simboliziral črnilo, s katerim so trgovci nekdaj ročno pisali račune. Črnila je steklo na hektolitre, temu primerni so bili zaslužki. Srčno upam, da ste današnji dan preživeli z nekaj ostanka v denarnicah. Ter z mega popusti v vijočih se vrstah pred blagajnami trgovskih centrov dodatno zaslužili tistih 30, 40 ali celo 60 odstotkov, kolikor so vam jih obljubljali nategunski trgovci.

Trgovci imajo svoje računice. Black Friday želijo nategniti na Black December.

Sam sem na srečo med tistimi, ki so prišparali okroglih 100 odstotkov. Ni me bilo zraven. Ker gre za brezsramno orgijo potrošništva, v katero smo po ameriškem zgledu potegnili psihološko zmanipulirane množice. Marketinški guruji pač prekleto dobro vedo, da tesnobni kupci zapravijo največ, zato so tovrstne občutke že tedne pred včerajšnjim petkom domiselno podpihovali s prepričevanjem, kako gre za časovno izjemno omejeno ponudbo s prav tako omejenim številom artiklov po bojda sanjskih cenah. In smo klonili. Boječ se, da zamudimo nikoli več ponovljivo priložnost po načelu zdaj ali nikoli. Ob tem pa brezčutna statistika beleži, da domala 55 odstotkov življa na črni petek kupi nekaj, kar pozneje obžaluje, debeli dve tretjini pa stvari, ki si jih sploh nikoli niso želeli. Razumi, kdor more.

Uteha izpraznjenim denarnicam so bile danes lučke. Tudi Ljubljana je nocoj zasijala v živopisnih barvah več kot 50 kilometrov luči in 800 svetlobnih teles, še dan prej si je praznično prednovoletno podobo nadel Maribor. Včasih smo božične in novoletne smrekce krancljali tam po 20. decembru, sedaj jih že novembra. Da bi se dlje počutili praznično. Kar pa s posledicami črnega petka ne bo lahko. Dodatno, ker imajo trgovci svoje računice. Black Friday želijo nategniti na Black December. Iz Zagreba denimo poročajo, da na prazničnih stojnicah ponujajo praznične kvašene cmoke po ceni 15 evrov. Kajpak za enega.