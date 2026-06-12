Kolumna Bojana Budje: Četrti na svetu!

Razlogov ni potrebno posebej omenjati, dovolj bodi podatek, da je ta hip število oboroženih konfliktov na zemeljski obli največje kot kadar koli po drugi svetovni vojni, število držav, vpletenih vanje, pa se je od leta 2008 podvojilo. Tudi ali zlasti zato smo Slovenci lahko srečni. Presrečni. Te dni objavljeno poročilo, imenovano Globalni indeks miru, je Slovenijo zapisalo kot četrto najvarnejšo državo na svetu! Pred nami so le Islandija, Nova Zelandija in Švica, vseh ostalih 159 obravnavanih držav nam gleda v hrbet. Tako visoko nismo bili še nikoli! Če nemara koga zanima, na repu lestvice so kot najmanj mirne in varne države pribeležene Rusija, Sudan, Demokratična republika Kongo, tudi Ukrajina in Izrael. Z razlogom.

Veselimo se tega. A ne pozabimo, kaj nam vojne sporočajo.

Kdor ni okusil vojne, ne zna ceniti miru. Vem in verjamem, da ga Slovenci cenimo. Ne nazadnje smo ne tako davno okusili tudi vojno, njene grozote vsega nekaj sto ali tisoč kilometrov od nas pa spremljamo domala vsakodnevno. Hočeš, nočeš so postale del nas. In le upamo, da nas ne bodo nikoli dosegle. Da bomo živeli vsaj tako mirno in spokojno kot še pred četrt stoletja. Takrat, pred 25 leti, se je zgodil torek, pisal se je 11. september, ki je spremenil človeštvo. Zgodil se je spopad dveh civilizacij, islamske in krščanske, spopad med križem in polmesecem. V imenu dveh ver, ki po črkah njunih najbolj svetih in temeljnih spisov kot nekaj najbolj svetega razglašata mir in sožitje, so pričele teči reke krvi. Potem je šlo vse samo še navzdol. Le dobrih petsto kilometrov vzhodneje od nas se je začela vojna. Čisto prava, o kakršni nihče v Evropi niti sanjal ni. Potem se je zgodila Gaza, sedaj Iran. Spet spopad dveh civilizacij, oljčne vejice so postale puške. V imenu bogov in ver nam vlada pohlep, sla po bogastvu in moči. To pa premorejo le največji. Prekletstvo človeka je v tem, da razmišlja o tem, kako biti bogatejši in močnejši.

Majhna deželica pod Alpami je danes še oaza miru in varnosti. Veselimo se tega. A ne pozabimo, kaj nam vojne sporočajo. Da je svet pisan po okusu in meri najmočnejših. Dovoljeno jim je vse. Še dogovori, deklaracije, sporazumi, zakoni, mednarodno pravo, ozemeljska celovitost, človekove pravice, suverenost so zgolj v službi nafte, zlata, draguljev. Bogastva, če hočete.