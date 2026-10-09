Kolumna Bojana Budje: Divji zahod

Deset mesecev bo tega, kar je Evropska komisija poslala takratni slovenski zunanji ministrici Tanji Fajon uradni opomin, da naša država z zakonodajo o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic več kot očitno krši evropski pravni red. Kako in s čim, je spisano na petnajstih gosto popisanih straneh, spoznanja nam nikakor ne morejo biti v čast. Strnimo jih lahko v ugotovitev, da so avtorji v Sloveniji že vse od njene samostojnosti sem prikrajšani, zmanipulirani in okradeni. Evropska zakonodaja namreč jasno določa, da morajo države EU »avtorjem zagotoviti izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo vsakršno obliko priobčenja njihovih del javnosti, po žici ali na brezžični način, vključno z dajanjem svojih del na voljo«. In še en citat: »Pravica avtorjev do njihovih del je zagotovljena kot temeljna lastninska pravica.«

Če je pravica javnosti do obveščenosti ena temeljnih ustavnih pravic, bi morala biti za avtorje tudi lastninska pravica.

Pri nas velja zakon divjega zahoda. Avtorji glasbe in pisci besedil so prepuščeni dobri ali slabi volji radijskih postaj ali telekomunikacijskih operaterjev, točneje glasbenih urednikov, ki z njihovi avtorskimi deli razpolagajo po mili volji. Odvisno, ali so zjutraj iz postelje vstali na levo ali na desno nogo. Avtorji ne odločajo o ničemer. Če je pravica javnosti do obveščenosti ena temeljnih ustavnih pravic, bi morala biti za avtorje tudi lastninska pravica. Pa ni. Doslej se nobena vlada s tem ni ukvarjala, ne Ropova ne Cerarjeva, tudi ne Golobova. Januarski poziv Evropske komisije, naj slovenska vlada ukrepa najkasneje v roku dveh mesecev od prejema opomina, je neuslišan. Kot vsi dosedanji. O spremembah zakonodaje nihče ne razmišlja. Ostaja, da se za slovensko glasbo pod Alpami doslej ni ne zavzel ne vstal noben oblastnik. Imajo preveč dela sami s seboj. Nazadnjaška, zastarela in s pravnim redom EU globoko sprta zakonodaja o avtorskih pravicah ostaja, še naprej se hlapčevsko udinjamo tujim založbam in njihovim domačim podrepnikom, slovenski avtorji, skladatelji, pevci so zatirani in obsojeni na milostno pobiranje drobtin, ki padajo z bogato obložene mize. Čeprav je na dlani, da so kak Avsenik, Kreslin, Lovšin, Šifrer, Predin, da ne naštevam v nedogled, za stanje narodove identitete in zavedanja naredili več kot doslej vse oblasti skupaj.

Ne razumem. Nemara pa je jutrišnja sobota pravšnji dan za pojasnilo. 10. oktober že štiriintridesetič obeležujemo kot svetovni dan duševnega zdravja. Vsaj jutri se zavejmo, da zdrave pameti v Sloveniji kronično primanjkuje.