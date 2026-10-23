Kolumna Bojana Budje: Dvojna doza

Vsevedna in vsemogočna umetna inteligenca mi je na vprašanje o definiciji stresa odgovorila takole: 'Gre za telesni, duševni ali čustveni odziv posameznika na zunanje ali notranje pritiske in odzive, ki jih doživlja kot preobremenjujoče ali prezahtevne. Je naravna reakcija telesa ob situacijah, ki jih oseba sprejema kot zanj nevarne.' Definicija postavlja vprašanje, ali Slovenci nemara ne živimo v nevarnem okolju. Kajti v enem samem letu se je delež oseb, ki živijo pod stresom, povečal za neverjetnih 13 odstotkov; z 31 na kar 44 odstotkov vse populacije, živeče v nekdaj idilični deželici pod Alpami.

Znameniti cirkus Orfei se bojda zanima za najem državnozborske dvorane in teambuilding.

Roko na srce, me ne preseneča. Poglejmo cirkus, ki se dogaja na parlamentarnih hodnikih, celo znameniti Orfei se bojda zanima za najem državnozborske dvorane in nekajdnevni teambuilding njegovih nastopajočih. Zaslužek naj bi šel Resnici za poplačilo dolgov njenih poslancev in za potrebe prepričevanja nadomestno izvoljenih predstavnikov naroda, da zasedejo izpraznjene državnozborske stolčke. Oktobra opravljena mednarodna raziskava je pokazala, da so prav viri stresa, na katere posameznik nima neposrednega vpliva, daleč najbolj obremenjujoči in prav domača politika je tista, ki spravlja v stresno stanje največ Slovenk in Slovencev. Kar eno četrtino. Nič čudnega, da se je prodaja persenov – in to forte! – zadnje mesece skokovito povečala. Če še nemara ne veste: persen je zdravilo, ki se uporablja pri s stresom povzročenih stanjih nemira in napetosti ter za lažje uspavanje. Meni je pomagal. Res pa sedaj potrebujem že vsaj tri primerke dnevno. Druga izbira je pot, ki nepreklicno vodi bodisi v Hrastovec bodisi v Polje. Je še tretja: dolgoročni izklop teveja in interneta ter samocenzura branja dnevnega časopisja.

Odgovor na uvodno vprašanje je na dlani: Slovenci živimo v nevarnem okolju. In velika sreča, da smo tačas sredi sezone obiranja oljk, tako rekoč božjega drevesa, ki nas na tem koščku sveta prehranjuje že več kot pet tisočletij. Že samo obiranje plodov je protistresno, še bolj uživanje oljčnega olja. Polifenoli v njem dokazano vplivajo na zaščito lipidov v krvi pred oksidativnim stresom. Nas pomirjajo. Persen v kombinaciji z žličko oljčnega olja se torej kaže kot četrta in nemara najbolj učinkovita rešitev za domala polovico v stres pahnjenih Slovencev. Predlagam strogo vsakodnevno kuro, kajti prihajamo tudi v zaključno fazo lokalnih predvolilnih obračunov. Sam bom jemal dvojno dozo.