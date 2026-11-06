Kolumna Bojana Budje: Konec sveta

Naslednji petek, 13. novembra, ne bo navaden dan. Po napovedi, ki sega še v leto 1960, se nam čez teden dni obeta konec sveta. Čisto zares. Avtor napovedanega apokaliptičnega dne je legendarni avstrijsko-ameriški fizik in filozof, eden najpomembnejših mislecev 20. stoletja, Heinz von Foerster. Možakar ni od muh, ko je pred 66 leti predvidel zaton človeštva, tega ni povezoval z vojnami ali nemara lakoto, pač pa preobiljem življa na planetu, imenovanem Zemlja.

Po napovedi, ki sega še v leto 1960, se nam čez šest dni obeta čisto prava apokalipsa.

Za tiste čase dokaj logično, trendi dvatisočletne preteklosti so kazali skokovito rast svetovne populacije tja proti neskončnosti. In prav 13. novembra 2026 naj bi dosegla tako imenovani matematični zid in prinesla zadnji izdih vrste Homo sapiensa. Avtor je v svojem raziskovanju omenjal celo te dni hudo aktualne vinske mušice, katerih število v kozarcu ali sodu se sčasoma omeji, saj njihovo rast omejujejo posledice prenaseljenosti in tekme za preživetje. Pri ljudeh pa da je pojav nasproten; več ko nas je, bolje znamo sodelovati in bolje ko sodelujemo, hitreje raste naše prebivalstvo. A za petkilsko martinovo gosko s pripadajočimi mlinci in rdečim zeljem stavim, da se je gospod Heinz uštel. In da bomo v soboto, 14. novembra, znova skupaj. Tudi ker se je trend docela obrnil in število življa na zemeljski obli zlepa ne zleze čez tiste 8,3 milijarde. Celo več, ponekod so se demografski strahovi obrnili k upadanju rodnosti. Da posledic vojn in vpliva napadajoče umetne inteligence ne omenjam. Pri roki je docela praktična izkušnja. Francozi premorejo študijo, po kateri se je število semenčic pri njihovih laverjih v zadnjih sedemnajstih letih zmanjšalo za kar tretjino, izrazito se je poslabšala tudi kakovost sperme. Vsako leto je število spermijev upadlo za slaba dva odstotka, pri povprečnem moškem, starem 35 let, je število semenčic tako padlo s 73,6 milijona na 49,9 milijona na mililiter. Ni malo. In niti približno nočem pomisliti, kakšne so te številke potemtakem pri nas, pretežno osivelih. Ali celo brezlasnih.

Petek, trinajstega, bo tako predvsem drugi dan za martinovim. Začasni konec sveta zna biti le za tiste, ki bodo sv. Martinu nazdravljali še v naslednji vikend. Tudi s petkom povezana trinajstica že dolgo ni simbol pregovorne nesreče, navsezadnje je človeštvo ta datum v zadnjih štirih stoletjih bolj ali manj srečno preživelo že sedemstokrat. In bo tudi letošnjega.