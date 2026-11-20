Priznam, da imam v tej slovenski realnosti kar nekaj težav z razumevanjem besede nacionalno. Kot da ne razumem docela njenega pomena. Vzemimo televizijo, ki domuje na Kolodvorski 2 v Ljubljani. Gre za javni zavod nacionalnega pomena, zato mnogi tej televiziji pravijo kar nacionalka. Ondan, natančneje v četrtek, si je privoščila oddajo, katere namen je bil oblatiti lik in delo enega od dveh kandidatov za ljubljanskega župana. In to vsega dober teden pred odločilnim drugim krogom lokalnih volitev. Tega kandidata v studiu ni bilo, zato so lahko toliko lažje z vsemi topovi streljali po njem; še sreča, da sta dva med udeleženci napadalcem nudila več kot dostojen odpor. Pa se sprašujem, ali je tako početje, ki z blatenjem enega kandidata več kot očitno poveličuje in favorizira drugega, res v nacionalnem interesu? Postulati novinarstva so profesionalnost, nepristranskost, etičnost. Nacionalna teve jih je s to oddajo ne prvič pohodila.

Rezina pršuta ali polija bi se včeraj po šolah in vrtcih veliko bolj prilegla kot maslo in med.

Ali pa drug primer, ki za razliko od prvega nima prav nič opraviti s politiko. Včeraj so po slovenskih šolah in vrtcih otrokom postregli tradicionalni nacionalni zajtrk. Razdeljenih je bilo okoli 273.000 obrokov po kar 1803 ustanovah. Ni malo. Otroci, mladež so na mizo dobili kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Bojda nekaj edinega nacionalnega. Kar da vzbuja ponos in utrjuje pripadnost doma pridelanemu. Iz svoje izkušnje vem, da niso vsi otroci z enakim navdušenjem držali kosa kruha, namazanega z maslom in medom. Če kaj vem, je tipično slovenski, torej nacionalni, tudi kraški ali briški pršut. Rezina tega bi se marsikomu veliko bolj prilegla od naštetega namaza. Da ne omenjam slovite salame poli, ki jo tako navdušeno mlati celo sam Luka Dončić. Tudi poli je slovenski izdelek. Včeraj je bil svetovni dan otrok in torej imenitna priložnost, da jim ustrežemo vsaj na ta dan.

Prav je, da otroke učimo in vzgajamo k izbiri hrane slovenskega porekla. A ne vsako leto z enako ponudbo. Sploh pa se mora vzgoja začeti kje drugje. Če hočete, tudi pri spoštovanju skorjice ne vsem enako vsakdanjega kruha. Dokler tega ni, bo število zavržene hrane v Sloveniji dosegalo povprečje vsakoletnih 140.000 ton. Ali debelih 70 kilogramov po sleherni glavi. Noro! Še bolj neverjetno pa je, da tretjino tega na smetišče zmečejo šole in vrtci. Tiste in tisti, ki so imeli včeraj na mizi nacionalni zajtrk. Če bi ga zamenjali s feto pršuta ali rezino polija, stavim, da bi vrečke za smeti samevale prazne. Zajtrk pa bi bil nič manj slovenski, nacionalni.