Kolumna Bojana Budje: Nauk vinske mušice

Kolega me je s svojim včerajšnjim pisanjem v tem okvirju spomnil, da Slovenija v teh dneh nazdravlja. V čast prazniku, enemu redkih brez kaplje ideologije, a zato z morjem vinskih kapelj. Kako bodo martinovo oddelali policisti z ustavno spornimi alkotesti, ne vem in me niti ne zanima, ne dvomim pa, da se bodo znašli. Če bo treba, tudi tako kot v starih časih, ko smo morali miličniku pihniti v obraz, po možnosti seveda zadeti njegov nos. In ta je potem odločil pihalčevo usodo; kajpak po načelu, da ima policist vselej prav.

Martinovo je veselica brez ideoloških problemov, levi nazdravljajo z desnimi, črni z rdečimi. Malo je ljudstev, ki bi tako častila kult trte in vina, kot ga častimo Slovenci. Gre malodane za nekakšno vzporedno božanstvo, bogoslužje ali vsaj božanski navdih, utemeljen na treh svetih postulatih: vinska klet, trta in vino.

Uteleša jih svetnik po imenu Martin. Človek iz mesa in kosti z velikim poslanstvom. Bil je eden prvih svetnikov nemučencev, ki mu je Cerkev podelila svetniško čast. Posvečenih mu je na tisoče cerkva, samostanov, mest in gradov, še posebej priljubljen je v krajih, koder so živeli Kelti. Podaljšek tega spoznanja je dejstvo, da ima samo na Slovenskem kar 121 cerkva. Vse ostalo o prazniku in njegovem izvoru lahko zagotovo izveste s pomočjo strica Googla in tete Umetne inteligence. Z izjemo nečesa, šele letos odkritega.

Martinovanje je idealna priložnost, da postanejo samski naposled privlačni za ženski spol.

11. november ni zgolj dan, ko sv. Martin iz mošta naredi vino, je tudi svetovni dan samskih. Tistih in takih, ki nimajo na martinovanjih s kom nazdravljati. Pa bi nemara lahko. Kajti eno najbolj svežih znanstvenih razkritij, ki ga obelodanja britanski BBC, govori o tem, da so samci vinske mušice, ki uživajo alkohol, privlačnejši za samice. Ali strokovno: alkohol, zlasti metanol, je pri samcih povečal proizvodnjo in sproščanje kemičnih spolnih signalov, imenovanih feromoni, zavoljo česar so postali privlačnejši za ženski spol. Pa to še ni vse.

One se na omamni alkoholni vonj samcev odzivajo s pomočjo živčnega vezja v možganih. Dve vezji sta odgovorni za privabljanje samcev z majhnimi količinami alkohola, tretje pa poskrbi, da imajo prevelike količine odvračalni učinek. Genialno! Nauk? Martinovanje je idealna priložnost, da postanejo samski z nekaj kozarčki zaužite rujne kapljice nenadoma in naposled privlačni za ženski spol. Če to velja za vinske mušice, ni vrag, da ne bi še za koga. Poskusiti velja, škode ne bo nobene.