Kolumna Bojana Budje: Notranja ura

Celo nedotakljivi Planici, te dni z razlogom središču športnega in še posebno smučarskega sveta, je kos edinole narava. Mati vsega dogajanja na zemeljski obli, nihče ni močnejši od nje. Bojda bomo v njenem imenu v nedeljo prikrajšani še za uro spanja. Menda zaradi prihranka energije in boljšega izkoristka naravne svetlobe. Ne prvega ne drugega ne občutim. Nasprotno, že danes vem, da bo v nedeljo zjutraj zavoljo premika kazalcev z dveh na tretjo uro energije manj in da bom jutranjo svetlobo odganjal kot nadležno brenčečo muho.

Niso vsega krive le lunine mene, tudi zapovedani premik ure vpliva na naš bioritem.

Izgovor na naravo je vselej priročen. In nič več. Nobenega dokaza, nobene argumentirane koristi nimamo od tega, da sleherno zadnjo marčevsko nedeljo ubogljivo potiskamo urne kazalce naprej, zadnjo oktobrsko pa jih vlečemo nazaj. Pri čemer se nam tri četrtine sveta, ki jim je to slaboumno početje prihranjeno, privoščljivo nasmiha. Vedoč kajpak, da smo naivne žrtve naključnega natega ameriškega pisatelja, politika, tudi izumitelja strelovoda, Benjamina Franklina. Ta je sredi 18. stoletja v pismu, naslovljenem na urednike Pariškega dnevnika, bralcem predlagal uvedbo poletnega časa. Seveda ne s premikanjem kazalcev, šlo je zgolj za praktični nasvet, da naj se poleti ljudje prej skobacajo iz postelje. Bilo je dovolj, da se je nadaljevalo v to smer. Slovenci smo malo kje izjema, prej ali slej se nas dotakne vsaka neumnost. Tudi ta se nas je. Poletni čas smo začeli uporabljati 27. marca 1983, ko smo ure premikali v skladu z navodili tovariša Kardelja. Enkrat marca, drugič aprila, vračali smo jih bodisi septembra bodisi oktobra. Takratna oblast je bila pač vsemogoča. Šele leta 2006 smo se priklonili pravilom mame EU. A je tudi ta spoznala nesmiselnost tega početja, proti kateremu sta celo zdravstvo in gospodarstvo. Vsaka s svojimi dokazljivimi argumenti. Tudi zato je že leta 2019 Evropski parlament izglasoval ukinitev zapovedanega premikanja kazalcev, a spremembe do danes še ni. Z izjemo navodila, da se morajo države same odločiti, kateri čas bodo obdržale.

Edini naraven in od vseh bogov zapovedan je zimski, ta in tisti, od katerega se ta vikend poslavljamo. Niso vsega krive le lunine mene, tudi urini kazalci spreminjajo in vplivajo na naš bioritem. Kajti sleherni od nas ima svojo notranjo uro, pravimo ji tudi cirkadiani ritem, ki uravnava naše biološke procese. In bog ne daj, da bi te dni kakor koli vplivala na Domna in Niko. Zavoljo katerih je Planica letos najsrečnejša, Slovenija pa najponosnejša.