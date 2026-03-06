  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Osmi marec je dan, ki pripada zmagovalkam

Slovenke 8. marec praznujejo že 115 let - danes jih je več kot moških, živijo dlje in so vse bolj izobražene.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Bojan Budja
 6. 3. 2026 | 22:25
3:22
A+A-

Resda je beseda vikend moškega spola, a bodo tokratnega zaznamovale izključno one. Kajti v nedeljo je mednarodni dan žena, Slovenci ga obeležujemo že stopetnajstič. Nasploh je 8. marec zanimiv datum. Ne le po zaslugi Klare Zetkin, spočetnice praznika in kiklaste emancipacije, tega dne se je denimo v Rusiji leta 1917 začela februarska revolucija, je tudi dan, ko je pred dvanajstimi leti nekje nad Indijskim oceanom skrivnostno izginilo letalo Malaysia Airlines z 239 potniki in člani posadke, nadalje dan, ko je umrl nemški graditelj zrakoplovov Ferdinand von Zeppelin in ko se je rodil znameniti skladatelj Emanuel Bach. Pa še kaj ali kdo. In seveda dan, namenjen njim, ženam.

Na srečo bo že 48 ur po dnevu žena 10. marec. Dan mučenikov. Praznik moških.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Prvikrat so naše boljše in slabše polovice svoje takrat še mile glasove usodno okrepile z nekaj moškimi decibeli davnega leta 1911 v Avstriji, Švici, Nemčiji in na Danskem, Slovenke so svoj prvi dan žena praznovale v Trbovljah. Danes ga obeležujejo že v stotih državah širom sveta. In v teh 115 letih so ženske dosegle veliko, ogromno. Resda so veliko preveč zapletena bitja, da bi o njih kdaj koli izvedeli vse, a moški večinsko na svoji koži občutimo, da njihov ni le 8. marec, njihovi so praktično vsi dnevi v letu. Pa še kakšen zraven. Kajti one danes spreminjajo svet, tudi Slovenijo. Tako ali drugače. In kakšna je naša ona? Za razliko od štetja pred petimi leti jih je več kot moških, tam okoli 1,1 milijona, daleč največ je Marij. Tudi njihova starost je znatno nad moškim poprečjem, one v poprečju dočakajo 82 let, mi se s tega sveta poslavljamo 7 let prej. Nič čudnega torej, če je ni v deželici pod Alpami, ki svojega ne bi vsaj dvakrat vprašala po oporoki. V debelih sedmih letih vdovstva je pač moč zapraviti še veliko tega. Dodatno, ker so tudi bolj izobražene od dedcev. Na predvečer tega medgalaktičnega dneva smo izvedeli celo, da je naša ona v povprečju visoka 165 centimetrov, tehta pa nekaj manj kot 68 kilogramov. Ali dopolnjeno: polovica jih je normalno hranjenih, tretjina rahlo zaobljenih, debela desetina pa zavaljenih. Če si upate in drznete, jo postavite na tehtnico, da vidite, kam sodi vaša. V vsakem primeru pa ji zaupajte, da je ravno pravšnja. Spodobi se zaradi praznika in zavoljo lastne varnosti.

Na srečo bo že 48 ur po dnevu žena 10. marec. Dan mučenikov. Praznik moških. Naša edina prednost so za spoznanje višje plače, menda tudi penzije. A ni ga, ki teh nekaj deset evrov razlike ne bi z veseljem zamenjal za tistih 7 ali 8 let, kolikor one živijo dlje.

Več iz teme

Osmi mareckolumnadan ženaBojan Budja
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Ženski dan

O tem, kaj vse ženske čaka doma ...
Marko Kočevar6. 3. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Osmi marec je dan, ki pripada zmagovalkam

Slovenke 8. marec praznujejo že 115 let - danes jih je več kot moških, živijo dlje in so vse bolj izobražene.
Bojan Budja6. 3. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Slovenija
PRED VOLITVAMI

Predstavniki strank na soočenju o varnosti, Šutarjev zakon še vedno buri duhove

Mnenja so soočili predstavniki osmih strank, ki jim javnomnenjske raziskave obljubljajo uvrstitev v parlament.
6. 3. 2026 | 22:17
22:01
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSOJEN

Sodišče zapečatilo Lazarjevo usodo: zadavil je svoje dekle in ob truplu živel dva dni

Tožilstvo je zanj predlagalo skoraj najvišjo možno kazen za uboj.
Boštjan Celec6. 3. 2026 | 22:01
21:50
Lifestyle  |  Stil
MILENA SVETUJE

Poštar mu je prinesel škatlo, v kateri je bil kaktus zelo zgovorne oblike

Pisala nam je bralka, ki je po ločitvi šla z dežja pod kap
Milena Miklavčič6. 3. 2026 | 21:50
21:40
Šport  |  Športni trači
ŠPORT IN VOJNA

Brez milosti! Iranske nogometašice zdaj razglasili za izdajalke, grozi jima smrtna kazen (VIDEO)

Tihi protest proti režimu, ki jih lahko stane življenja.
6. 3. 2026 | 21:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki