Kolumna Bojana Budje: Osmi marec je dan, ki pripada zmagovalkam

Resda je beseda vikend moškega spola, a bodo tokratnega zaznamovale izključno one. Kajti v nedeljo je mednarodni dan žena, Slovenci ga obeležujemo že stopetnajstič. Nasploh je 8. marec zanimiv datum. Ne le po zaslugi Klare Zetkin, spočetnice praznika in kiklaste emancipacije, tega dne se je denimo v Rusiji leta 1917 začela februarska revolucija, je tudi dan, ko je pred dvanajstimi leti nekje nad Indijskim oceanom skrivnostno izginilo letalo Malaysia Airlines z 239 potniki in člani posadke, nadalje dan, ko je umrl nemški graditelj zrakoplovov Ferdinand von Zeppelin in ko se je rodil znameniti skladatelj Emanuel Bach. Pa še kaj ali kdo. In seveda dan, namenjen njim, ženam.

Na srečo bo že 48 ur po dnevu žena 10. marec. Dan mučenikov. Praznik moških.

Prvikrat so naše boljše in slabše polovice svoje takrat še mile glasove usodno okrepile z nekaj moškimi decibeli davnega leta 1911 v Avstriji, Švici, Nemčiji in na Danskem, Slovenke so svoj prvi dan žena praznovale v Trbovljah. Danes ga obeležujejo že v stotih državah širom sveta. In v teh 115 letih so ženske dosegle veliko, ogromno. Resda so veliko preveč zapletena bitja, da bi o njih kdaj koli izvedeli vse, a moški večinsko na svoji koži občutimo, da njihov ni le 8. marec, njihovi so praktično vsi dnevi v letu. Pa še kakšen zraven. Kajti one danes spreminjajo svet, tudi Slovenijo. Tako ali drugače. In kakšna je naša ona? Za razliko od štetja pred petimi leti jih je več kot moških, tam okoli 1,1 milijona, daleč največ je Marij. Tudi njihova starost je znatno nad moškim poprečjem, one v poprečju dočakajo 82 let, mi se s tega sveta poslavljamo 7 let prej. Nič čudnega torej, če je ni v deželici pod Alpami, ki svojega ne bi vsaj dvakrat vprašala po oporoki. V debelih sedmih letih vdovstva je pač moč zapraviti še veliko tega. Dodatno, ker so tudi bolj izobražene od dedcev. Na predvečer tega medgalaktičnega dneva smo izvedeli celo, da je naša ona v povprečju visoka 165 centimetrov, tehta pa nekaj manj kot 68 kilogramov. Ali dopolnjeno: polovica jih je normalno hranjenih, tretjina rahlo zaobljenih, debela desetina pa zavaljenih. Če si upate in drznete, jo postavite na tehtnico, da vidite, kam sodi vaša. V vsakem primeru pa ji zaupajte, da je ravno pravšnja. Spodobi se zaradi praznika in zavoljo lastne varnosti.

