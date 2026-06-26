Kolumna Bojana Budje: Otroci Jadrana

Slovenci smo dokazano med ljudstvi, ki najmočneje hrepenijo po toploti, čarih in brezčasnosti juga, po južni zemljepisni širini. Naša sreča je, da smo po zaslugi naše sicer ne prav posebno lepe, tudi ne prav velike obale, z jugom vsaj posredno povezani. Če ti je dano kje namočiti prst v kak hektoliter naše slanice, si ga potopil hkrati v Sredozemsko morje in v prav vse oceane tega sveta. Tudi domišljija šteje.

Večinsko smo še vedno najbolj vezani na obalo in več kot tisoč otokov lepe njihove. Saj so še druga morja, a ni enako. Jadransko je nam posebno, morja imajo pač značaj. Mogočni Pacifik je denimo vse kaj drugega kot Tihi ocean, Indijski diši po mnogoterih začimbah, zeleno modri Atlantik se spominja Kolumbovih karavel in poti čez lužo. Da manjših ne omenjamo. Otožnega Baltika ali Črnega morja, ob katerem je zmrzoval pesnik Ovid, Egejskega in Jonskega ali denimo Karibskega, koder so hiše cenejše kot v Ljubljani. A Jadran je drugačen, svojstven, kot da bi bil nalit po slovenski duši. Navsezadnje je bilo to morje minulih tisoč let celo bolj naše, kot bo nemara naslednjih dva tisoč. Zgodovina Adrie je tudi zgodovina Slovencev in Avstrijcev; če bi se podrli vsi pomoli in svetilniki, ki so jih zgradili, bi se Dalmacija vrnila v čase neslovanske kraljice Tevte.

Dopust in morje – četudi hrvaško – sta zato, da si odpočijemo od življenja. Predvsem od politike.

A tako pač je, ne bi o krivici in pravici. Slovenska obala meri danes natanko 46,6 kilometra. Kar je še za tako majhen narod, kot smo Slovenci, premalo. Vsega 1,2 odstotka kopenska dela Jadranskega morja. Pa še v teh hektolitrih slanice se nekaj dogaja. Naši ribiči nam sporočajo, da je morskega življa vse manj, lanski izlov je bil denimo za 16 odstotkov manjši od predlanskega in kar za četrtino slabši od desetletnega povprečja. Če ne bi bilo orad in morskih listov, bi se vrednost celoletnega ribiškega ulova ustavila pod pol milijona evrov. Ali 4 evrčke na vsakega Slovenca. Še pred devetimi leti so nam politiki ponosno oznanjali, kako bo Slovenija svoje ribe in ribje izdelke izvažala celo na Kitajsko, katere glavno mesto premore za enajst Slovenij prebivalcev. Nateg ali tolažba? Vseeno, ne bi danes o tem. Dopust in morje – četudi hrvaško – sta zato, da si odpočijemo od življenja. Predvsem od politike.