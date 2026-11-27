Bodite ponosni nase, če ste boste jutri zjutraj zbudili z nekaj ostanka cvenka v vaših denarnicah. Bili ste močnejši od mogočnega Black Fridaya, dneva, ki pooseblja brezsramno orgijo potrošništva, v katero so trgovci danes in še nekaj dni poprej brezčutno vlekli psihološko zmanipulirane množice. Črni petek, ki so ga kajpak izumili onkraj luže, je sprva simboliziral zgolj prometni kaos, ki so mu bili v ZDA vsakoletno priča dan po zahvalnem dnevu, sčasoma pa je dobival vse prestižnejši pomen. Naposled je simboliziral črnilo, s katerim so trgovci nekdaj ročno pisali račune. Črnila je steklo na hektolitre, temu primerni so bili zaslužki. Tudi pri nas. Marketinški guruji pač dobro vedo, da tesnobni kupci zapravijo največ, zato so tovrstne občutke že tedne pred današnjim petkom domiselno podpihovali s prepričanjem, da gre za časovno izjemno omejeno ponudbo s prav tako omejenim številom artiklov po sanjskih cenah. In smo jim sledili kot ovce. Klonili smo pred strahom, da zamudimo enkratno priložnost po načelu zdaj ali nikoli.

Klonili smo pred strahom, da zamudimo enkratno priložnost po načelu zdaj ali nikoli.

Po črnem petku bo jutri za mnoge napočila črna sobota. Brezčutna statistika je namreč zabeležila, da je kar 52 odstotkov življa danes kupilo nekaj, kar bo jutri obžalovalo; že neverjetnih 67 odstotkov pa je onih ter takih, ki so evre odšteli za stvari, ki si jih sploh niso želeli. Ker pač imajo denar. Mnogi ga imajo celo preveč. Berem te dni objavljeno raziskavo Nikinega Inštituta 8. marec, imenovano Gibanje premoženja najbogatejših Slovencev od leta 2007 do 2026. Ugotovitve? Da te kap! Verjeli ali ne, skupno premoženje stotih najbogatejših v naši deželici se je v teh letih povečalo za 461 odstotkov. Z 2,2 milijarde evrov leta 2007 je zraslo na letošnje 12,5 milijarde, največja rast je zabeležena v zadnjih sedmih letih. Očitno živimo v okolju, koder je za kapital in bogate veliko bolje poskrbljeno kot za nas, navadne smrtnike. A po svoje logično. Take čase pač živimo. Pri roki je denimo podatek, da so se realne plače v 52 državah sveta znižale 800 milijonom delavcem. Ali drugače: v zadnjih dveh letih so skupaj izgubili 1,3 bilijona evrov. Le v vednost: en bilijon je tisoč milijard.

Jutri ne bo nič drugače. Razlike med revnimi in bogatimi bodo še večje in ni daleč dan, ko bo svet dobil prvega bilijonarja. Če ga že nima. Pravica? Je ni. In se ne splača obremenjevati s tem, kaj in koliko imajo drugi in česa sami nimamo. Poskrbimo raje, da s tistim, kar imamo, ravnamo skrbno. In da se ne ujamemo vsakič znova v past črnih petkov.