Kolumna Bojana Budje: Pintardovi dediči

Nocoj nastavljamo. Tako oni kot one. Darila, kajpak. In to v čast svetemu Miklavžu, prvemu od treh decembrskih dobrih mož, ki so jih spočeli vera, mitologija, ideologija, tudi politika in seveda trgovci. Miklavž, ki je pravzaprav Nikolaj, goduje jutri, 6. decembra. Verjeli ali ne, v Sloveniji je drugi svetnik po številu njemu posvečenih cerkva, takoj za Devico Marijo. Celo tri od sedmih stolnic v deželici pod Alpami nosijo njegovo ime, tako v Novem mestu, Ljubljani kot v Murski Soboti.

Hudički bodo potrebovali okrepitve. Čez debele tri mesece imamo volitve.

Kar me niti ne čudi. Kajti sveti Nikolaj alias Miklavž je edini med tremi dobrotniškimi decembrskimi možmi, ki je svetnik in ki k nam vsaj po zagotovilih Cerkve čisto zares prihaja iz nebes. Včasih je bil tudi edini, ki je obstajal, kajti kasnejša Božiček in dedek Mraz sta le njegova nekoliko bolj radoživa klona. Imel je namreč napako. Razveseljeval je predvsem pridne otroke, zato je vse bolj globalnim in požrešnim trgovcem sčasoma postajal premajhna prodajna niša. Pa so veleumi onkraj velike luže na pomoč poklicali danes že tudi pri nas povsem udomačenega Božička, politika s tovariši na vzhodu pa dedka Mraza. Danes živimo z vsemi tremi. Vsak zase so praznik zase. No, Slovenci imamo še enega, resda brezosebnega, a nič manj všečnega. Koline. Gre za kmečki praznik, nemara celo najlepši. Lahko imamo enega, lahko pet, pa še umestimo ga na dan, ki nam najbolj ustreza.

A tokrat častimo Miklavža. Krščanstvo ga je po zmagi nad drugimi verstvi ponudilo vernikom namesto takratnih številnih dobrih vil, škratov, čarovnic, tetk, stričkov in drugih mitoloških bitij. Postal je glavni zimski obdarovalec, njegov porodničar in hkrati boter pa spretni veletrgovec – kajpak ameriški! – po imenu John Pintard. Leta 1810 je dal natisniti tisto zgodovinsko brošuro z likom svetega Miklavža, kako otrokom prinaša darila. In to v otroških nogavicah, visečih ob kaminu, ki jih ponoči napolni z dobrotami in igračami. Ne bi pa bil zmagovalec, če datumov obdarovanj po potrebi ne bi spreminjal med 6. in 25. decembrom. Ter tako hote ali nehote tlakoval pot od Miklavža k Božičku. Miklavž je torej edini, ki zgodovinsko zares obstaja. Na poti iz nebes so se mu kdo ve kje pridružili še hudički, upodobljeni v parkeljnih s šibami. Da kaznujejo poredne, zlo misleče. Takih bo vse več, hudički bodo potrebovali okrepitve. Čez debele tri mesece imamo volitve.